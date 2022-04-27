Ціни на енергоресурси та продукти ростимуть до 2024 року. Тоді, запевняють у Світовому банку, вони досягнути "історично високих показників". Такими є дані, оприлюднені у звіті "Огляд ринку споживачів товарів".

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Ціни на паливо злетять на половину

Прогнози аналітиків невтішні. Так, вартість енергоносіїв у поточному, 2022 році, зросте на понад 50%. Стабілізувати її вдасться протягом 2023 – 2024 років. Також у звіті повідомляється, що сільськогосподарська продукція та метали подорожчають, але вже на майже 20%.

Згадують аналітики нафту марки Brent, яку вважають еталонною. Так, її вартість зросте на 40% у зв'язку із порушеннями логістики, а також виробництва. Тож барель нафти цього бренду коштуватиме 100 доларів. Експерти зазначають, що таке масштабне подорожчання спостерігається вперше з 2013 року. Дорожчим буде і природний газ у Європі. За нього платитимуть на 50% більше. І аж на 80% – за вугілля.

Хліб однозначно подорожчає

У 2022 році, прогнозують аналітики, пшениця подорожчає на понад 40%, якщо порівнювати з минулим роком. Нагадаємо, що Україна та Росія разом експортують майже 30% усієї пшениці у світі.

Експерти підкреслюють, що продукти протягом найближчих трьох років зростуть у ціні. Особливо, якщо порівнювати середньорічні показники за останні п'ять років. На поправки може вплинути тривалість війни Росії проти України. Якщо вона затягнеться, то і зростання цін, і тривалість його коливання будуть більшими.

Це найбільший шок на ринку споживчих товарів із 1970-х років. Як і тоді, шок посилюється зростанням обмежень у торгівлі їжею, паливом і добривами,

– прогнозує Індерміт Ґілл.

Віцепрезидент Групи Світового банку з питань збалансованого розвитку також підкреслює, що війна в Україні збільшує ймовірність стагфляції.

Що таке стагфляція Це термін, яким позначають кризовий стан економіки. Під час нього стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією. Зазначимо, що у значних масштабах вона проявлялася у 70-х роках минулого століття, охопивши США та низку розвинутих держав світу.

Раніше британські експерти спрогнозували, наскільки зменшиться врожай пшениці в Україні через війну. На думку аналітиків, він буде лише на 20% менший, якщо порівнювати з показниками 2021 року.

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