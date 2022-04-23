Через війну суттєво впала ціна на газ в Україні

В Україні знизились ціни на газ для промисловості. Зокрема це трапилось через повномасштабну війну, яку Росія почала проти Україну.

Відповідну інформацію повідомив президент Асоціації "Газові трейдери України" Андрій Мизовець. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню.

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В Україні знизились ціна на газ

Андрій Мизовець пояснив, що впевнений – "Нафтогаз" пролонгує дію річних контрактів з ціною, як це вже зробили із електроенергією.

Щодо цін промислового сегменту, то в умовах, коли ми де-факто відрізані від європейського ринку через заборону експорту, то і ціни зараз для промисловості нижчі, ніж в Європі, приблизно в 1,5 раза. Сьогодні оптова ціна на газ в Європі складає близько 45 гривень за 1 кубометр, в Україні – 30 гривень за кубометр,

– розповів президент Асоціації "Газові трейдери України".

Додав, що обсяги біржових торгів у мінімальні та не передбачається передумов для зростання ціни.

Також посадовець пояснив, що, на щастя, видобуток після початку війни знизився тільки на 10% й досі зберігається на такому ж рівні. Проте питання полягає у заробітку від видобутку. Експерт пояснив:

"у березні Верховна Рада ухвалила закон №7038-д, який передбачає введення диференційованої рентної плати аж до 65% на видобуток природного газу залежно від його вартості;

на мою думку, це хибний крок. Зважаючи на те, що імпортний паритет, за яким розраховується рентна плата, в 1,5 раза перевищує реальну ринкову ціну природного газу, такі ставки ренти призводять до того, що всі отримані кошти від видобутку доведеться віддати і ще й залишитись боржником;

замість того, щоб розвивати видобуток і намагатися максимально забезпечити енергонезалежність, газовидобування, знову штовхають до занепаду".

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