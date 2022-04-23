Відповідну інформацію повідомив президент Асоціації "Газові трейдери України" Андрій Мизовець. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню.

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В Україні знизились ціна на газ

Андрій Мизовець пояснив, що впевнений – "Нафтогаз" пролонгує дію річних контрактів з ціною, як це вже зробили із електроенергією.

Щодо цін промислового сегменту, то в умовах, коли ми де-факто відрізані від європейського ринку через заборону експорту, то і ціни зараз для промисловості нижчі, ніж в Європі, приблизно в 1,5 раза. Сьогодні оптова ціна на газ в Європі складає близько 45 гривень за 1 кубометр, в Україні – 30 гривень за кубометр,

– розповів президент Асоціації "Газові трейдери України".

Додав, що обсяги біржових торгів у мінімальні та не передбачається передумов для зростання ціни.

Також посадовець пояснив, що, на щастя, видобуток після початку війни знизився тільки на 10% й досі зберігається на такому ж рівні. Проте питання полягає у заробітку від видобутку. Експерт пояснив:

"у березні Верховна Рада ухвалила закон №7038-д, який передбачає введення диференційованої рентної плати аж до 65% на видобуток природного газу залежно від його вартості;

на мою думку, це хибний крок. Зважаючи на те, що імпортний паритет, за яким розраховується рентна плата, в 1,5 раза перевищує реальну ринкову ціну природного газу, такі ставки ренти призводять до того, що всі отримані кошти від видобутку доведеться віддати і ще й залишитись боржником;

замість того, щоб розвивати видобуток і намагатися максимально забезпечити енергонезалежність, газовидобування, знову штовхають до занепаду".

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