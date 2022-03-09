Найближчі сусіди України теж постраждали. Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Важливо МВФ може негайно виділити Україні 1,4 мільярда допомоги

Молдова просить допомоги

За словами Георгієвої, деякі сусіди вже звертались до МВФ за додатковою допомогою. Наприклад, Молдова.

Країна попросила нас збільшити допомогу, і ми зробимо все можливе для наших членів, які потребують підтримки,

– додала глава МВФ.

Фонд хоче виділити Україні додаткові гроші

Виконавча рада МВФ збереться 9 березня, щоб розглянути виділення Україні екстреного фінансування розміром 1,4 мільярда доларів. Все, аби пом'якшити шок для української економіки від російської війни.



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