Індекс цін на продовольство Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) склав 159,3 пункта, що на 33,6% вище, ніж у березні минулого року. Одна з основних причин такого значного зростання цін – повномасштабна війна Росії проти України.

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Рекордні ціни на продовольство у світі

Росія і Україна є великими експортерами пшениці, кукурудзи, ячменю і соняшникової олії. Раніше все це транспортувалось Чорним морем, однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну фактично зупинило український експорт.

Минулого місяця у FAO заявили, що ціни на продукти харчування і корми можуть зрости на 20% унаслідок війни в Україні. Це, за оцінками організації, сприяє посиленню масового голоду у світі.

До слова, індекс цін на зернові вже виріс у березні на 17%, до рекордного рівня. Тим часом індекс вартості рослинної олії збільшився на 23% – це також найвищий в історії показник, повідомили у FAO.

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Перебої у постачанні зернових з Чорноморського регіону значно посилили зростання цін на продовольство, які й так досягли 10-річного максимуму ще наприкінці січня цього року, до початку повномасштабної війни Росії в Україні, через глобальні проблеми з урожаєм.

Крім того, у FAO підкреслили, що у березні також зафіксовано значне зростання цін на цукор та молочну продукцію.

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