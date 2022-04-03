Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. За його словами, війна Росії проти України робить німців біднішими.

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Війна в Україні вже робить нас всіх біднішими, наприклад, тому що ми повинні платити більше за імпортовану енергію. Держава не зможе компенсувати цю втрату добробуту,

– заявив міністр.

Але Лінднер додав, що федеральний уряд пом'якшить найбільші потрясіння та надасть підтримку нужденним. За його словами, такі заходи можуть бути лише тимчасовими, адже кошти обмежені.

"Рівень інфляції в старих федеральних землях був останнім таким високим, як у березні восени 1981 року, коли ціни на нафту також значно зросли через війну в Перській затоці", – сказав міністр фінансів.

За його словами, У довгостроковій перспективі Німеччині доведеться закласти нові основи для процвітання.

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