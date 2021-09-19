Через ціну газу: Одеський припортовий завод зупиняє роботу

Одеський припортовий завод вимушений зупинити роботу. Керівництво підприємства вказало дві причини цьому.

Мовиться про зростання ціни газу, який потрібен заводу для функціонування. Інша причина – переповнений склад карбаміду.

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Припортовий завод в Одесі зупиняється

Перший заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуриков повідомив ЗМІ, що підприємство зупиняє роботу. І це попри всі спроби цього уникнути.

Завод вже у процесі зупинки. На сьогодні причини дві – переповнений склад карбаміду і захмарна ціна сировини (природного газу),

– заявив Щуриков.

Жодні інші подробиці наразі не відомі. Щуриков у фейсбуці повідомив, що не буде "писати, чому і хто винен". Вказав тільки, що "вікно можливостей" для стабілізації заводу зачинилося".

Що слід знати про Одеський припортовий завод

ПАТ "Одеський припортовий завод", як пише Інтерфакс-Україна, випускає хімічну продукцію та доправляє її на морський транспорт.

Майже 99,6% акцій ОПЗ належать державі (Фонду держмайна), решта – ТОВ "Конкорд Капітал" та приватним акціонерам.

У 2021 році підприємство показало прибуток, на відміну від 2020, який був збитковим, і працювало безперебійно

з квітня 2018 і до серпня 2019 завод вже простоював – і також через проблеми з газопостачанням. Газ є основною сировиною для заводу, а ціна на нього у Європі останнім часом дійсно злітала до рекордних показників

Текст публікації Миколи Щурикова у фейсбуці:

На жаль…

Залишу три крапки без продовження та не буду писати довгий пост, чому і хто винен. Факт, що "вікно можливостей" для стабілізації заводу зачинилося.

Кожна нова влада робить однакові помилки, намагаючись видавити з заводу все, що можливо. А зважаючи, що з 2004 влада тільки деградує, то сьогоднішні технічний стан заводу найгірший за останні роки.

Але сподіваюся, що тепер, коли немає з чого гріти руки, котрі нічого не брали, то є шанс провести приватизацію.