За позовом компанії Ахметова скасували аукціон на купівлю електроенергії з Росії та Білорусі

Оператор "Укренерго" скасував місячний аукціон на імпорт електроенергії на листопад 2021 року. Таким чином виконали рішення суду за позовом компанії олігарха Ріната Ахметова.

Зупинили порядок дії розподілу пропускної спроможності. Це означає, що проведення всіх видів аукціонів на імпорт електроенергії технічно неможливе. Таке рішення прийняв Окружний адмінсуд Києва за позовом АТ "ДТЕК Західенерго".

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Чому скасували аукціон

Суд вирішив, що текст постанови №763 Нацкомісії не відповідає закону. ОАСК визнав обґрунтованими доводи ДТЕК щодо "порушення прав та інтересів".

, що рішення суду не скасовує результати добових аукціонів, які провели 25 жовтня. Проте змінився алгоритм обмеження фізичного права на передачу: з пропорційного на послідовний.

За застосування пропорційного підходу до розподілу перетину, учасники, які придбали річний/місячний перетин на аукціоні і, як наслідок, уклали довгострокові експортні контракти, не можуть гарантувати виконання комерційних контрактів відносно контрагентів, які беруть участь у денних аукціонах і несуть набагато менші ризики порівняно з компаніями, які купили річний перетин. Така ситуація абсолютно не відповідає європейській практиці,

– заявили у ДТЕК.

Що буде далі