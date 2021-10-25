За позовом компанії Ахметова скасували аукціон на купівлю електроенергії з Росії та Білорусі
Джерело:"Укренерго"
Оператор "Укренерго" скасував місячний аукціон на імпорт електроенергії на листопад 2021 року. Таким чином виконали рішення суду за позовом компанії олігарха Ріната Ахметова.
Зупинили порядок дії розподілу пропускної спроможності. Це означає, що проведення всіх видів аукціонів на імпорт електроенергії технічно неможливе. Таке рішення прийняв Окружний адмінсуд Києва за позовом АТ "ДТЕК Західенерго".
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Чому скасували аукціон
Суд вирішив, що текст постанови №763 Нацкомісії не відповідає закону. ОАСК визнав обґрунтованими доводи ДТЕК щодо "порушення прав та інтересів".Зверніть увагу, що рішення суду не скасовує результати добових аукціонів, які провели 25 жовтня. Проте змінився алгоритм обмеження фізичного права на передачу: з пропорційного на послідовний.
За застосування пропорційного підходу до розподілу перетину, учасники, які придбали річний/місячний перетин на аукціоні і, як наслідок, уклали довгострокові експортні контракти, не можуть гарантувати виконання комерційних контрактів відносно контрагентів, які беруть участь у денних аукціонах і несуть набагато менші ризики порівняно з компаніями, які купили річний перетин. Така ситуація абсолютно не відповідає європейській практиці,
– заявили у ДТЕК.
Що буде далі
Оскільки проводити аукціони на платформі технічно неможливо, жоден учасник ринку не зможе імпортувати електроенергію у листопаді в Об'єднану енергосистему України (ОЕС). Адже це можливо лише за умови, що учасник ринку отримає це право на аукціоні Укренерго.Зверніть увагу, що йдеться про імпорт електроенергії в ОЕС України з Росії, Білорусі та Молдови. У листопаді потенційний обсяг імпорту з Білорусі міг становити 1 000 мегаватів, з Росії – 1 540 мегаватів.
Тож наразі місячні закупівлі скасували до відновлення дії порядку або внесення змін до платформи. Про порядок відновлення місячних аукціонів за резервним механізмом повідомлять вже окремо.
Інтерес "ДТЕК"
Інтерес компанії Ріната Ахметова в цьому питанні очевидний, адже Росія та Білорусь традиційно були основними експортерами електроенергії в Україну.
Відтак, на момент поки діє заборона на імпорт з цих країн, "ДТЕК", будучи монополістом на ринку теплової електроенергетики, самотужки може диктувати свої умови, встановлювати тарифи тощо.
Які загрози несе рішення
Щоправда, це становить загрозу для всієї енергосистеми. За даними Міненерго, станом на 23 жовтня на складах ТЕС 0,71 мільйона тонн вугілля. При цьому норма в 4 рази вища – 2,95 мільйона тонн.
У випадку зниження температури повітря в Україні та збільшення споживання, енергосистемі може не вистачити потужності генерації. В таких випадках імпорт компенсовує цей дефіцит. Але за відсутності імпорту в Україні можуть обмежити споживання електроенергії.
Що цьому передувало
- Ще 26 травня Нацкомісія з енергетики та тарифів ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Росії до 1 жовтня 2021 року. Згодом її продовжили ще на місяць.
- Однак восени з'явилась інформація, що заборону продовжувати вже не будуть, тобто імпорт електроенергії відновлять.
- 22 жовтня стартували аукціони на розподіл міждержавних перетинів ліній електропередач з Росією та Білоруссю на листопад.
- Потенційний обсяг імпорту з Білорусі може становити 1 000 мегаватів, з Росії – 1 540 мегаватів.