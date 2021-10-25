Зупинили порядок дії розподілу пропускної спроможності. Таке рішення прийняв Окружний адмінсуд Києва за позовом АТ "ДТЕК Західенерго".
До теми Україна не продовжуватиме заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, – ЗМІ
Чому скасували аукціон
Суд вирішив, що текст постанови №763 Нацкомісії не відповідає закону. ОАСК визнав обґрунтованим доводи ДТЕК щодо "порушення прав та інтересів".
Що буде далі
Таким чином проводити аукціони на платформі технічно неможливо. Зокрема й ті, що стосуються імпорту з Росії та Білорусі. Місячні закупівлі скасували до відновлення дії порядку або внесення змін до платформи.
Добові аукціони на 25 жовтня провели, тобто учасники отримали фізичне право на передачу. Ці результати не скасують, але алгоритм обмеження ФПП змінився з пропорційного на послідовний.
Про порядок відновлення місячних аукціонів за резервним механізмом повідомлять вже окремо.
Інтерес "ДТЕК"
Інтерес компанії Ріната Ахметова в цьому питанні очевидний, адже Росія та Білорусь традиційно були основними імпортерами електроенергії в Україну.
Відтак, на момент поки діє заборона на імпорт з цих країн, "ДТЕК" фактично залишається монополістом на ринку електроенергії та самотужки може диктувати свої умови, встановлювати тарифи тощо.
Що цьому передувало
- Ще 26 травня Нацкомісія з енергетики та тарифів ухвалила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Росії до 1 жовтня 2021 року. Згодом її продовжили ще на місяць.
- Однак восени з'явилась інформація, що заборону продовжувати вже не будуть, тобто імпорт електроенергії відновлять.
- 22 жовтня стартували аукціони на розподіл міждержавних перетинів ліній електропередач з Росією та Білоруссю на листопад.
- Потенційний обсяг імпорту з Білорусі може становити 1 000 мегаватів, з Росії – 1 540 мегаватів.