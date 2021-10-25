Зупинили порядок дії розподілу пропускної спроможності. Таке рішення прийняв Окружний адмінсуд Києва за позовом АТ "ДТЕК Західенерго".

До теми Україна не продовжуватиме заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, – ЗМІ

Суд вирішив, що текст постанови №763 Нацкомісії не відповідає закону. ОАСК визнав обґрунтованим доводи ДТЕК щодо "порушення прав та інтересів".

Таким чином проводити аукціони на платформі технічно неможливо. Зокрема й ті, що стосуються імпорту з Росії та Білорусі. Місячні закупівлі скасували до відновлення дії порядку або внесення змін до платформи.

Добові аукціони на 25 жовтня провели, тобто учасники отримали фізичне право на передачу. Ці результати не скасують, але алгоритм обмеження ФПП змінився з пропорційного на послідовний.

Про порядок відновлення місячних аукціонів за резервним механізмом повідомлять вже окремо.

Інтерес "ДТЕК"

Інтерес компанії Ріната Ахметова в цьому питанні очевидний, адже Росія та Білорусь традиційно були основними імпортерами електроенергії в Україну.

Відтак, на момент поки діє заборона на імпорт з цих країн, "ДТЕК" фактично залишається монополістом на ринку електроенергії та самотужки може диктувати свої умови, встановлювати тарифи тощо.

Що цьому передувало