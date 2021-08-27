Через старіння населення один працівник утримуватиме декілька пенсіонерів, – Марченко

Сергій Марченко заявив, що старіння населення як світова тенденція унеможливлює існування виключно солідарної пенсійної системи. Саме тому метою держави є створити сприятливі умови для пенсійних накопичень для всіх громадян.

За словами міністра фінансів Марченка, солідарна система з'явилася ще у XIX столітті. Вона нагадує фінансову піраміду, адже значний відсоток працездатного населення фінансує пенсіонерів.

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Марченко розповів про особливості функціонування пенсійної системи. Вона передбачає відрахування із зарплати єдиного соціального внеску.

Ці гроші надходять до Пенсійного фонду. Там їх відразу перерозподіляють та виплачують пенсіонерам.

За словами Марченка, наразі кількість пенсіонерів в Україні фактично зрівнялася з кількістю українців, які працюють та сплачують ЄСВ.

Міністр наголосив, що, відповідно до темпів старіння нації, кількість людей, які працюють, буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів – зростати.

Це створює ризик, що на одного працюючого буде приходитись декілька пенсіонерів. Саме тому тим, кому зараз 40 років, вже треба думати про пенсійні накопичення,

– заявив Марченко.

Як працюватиме накопичувальна система

Міністр також ще раз розповів, як працюватиме накопичувальна система. Відрахування з зарплати акумулюватиметься на індивідуальному пенсійному рахунку.

Згодом людина отримуватиме у вигляді накопичувальної пенсії усі свої внески та інвестиційний дохід. Марченко пообіцяв, що накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір.

Що було раніше

Марченко заявив, що "солідарна пенсія має бути разом з накопичувальною, якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто".

Окрім того, міністр додав: йому як сорокалітньому за нинішніх умов на пенсію взагалі розраховувати не варто.

Слова політика викликали суспільний резонанс.

У Мінсоцполітики розповіли, що вже до кінця 2021 року середня пенсія в Україні може зрости до 3900 гривень. За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, наразі відомство взяло дуже хороший темп і таргетувало "ті групи, кому важче".

Допис Сергія Марченка:

Дешевий популізм багато років стає на заваді кращому життю українських пенсіонерів. Можна і далі розганяти зраду, а можна визнати факт – старіння населення як світова тенденція унеможливлює існування виключно солідарної системи. Дивно, що це сьогодні стало відкриттям для багатьох «експертів» фейсбуку. Тому – лікбез.

Солідарну систему вигадали в 19 столітті, вона схожа на фінансову піраміду, коли велика кількість працездатного населення фінансує пенсіонерів. Солідарна пенсійна система працює так: відрахування із вашої заробітної плати у вигляді єдиного соціального внеску надходять до Пенсійного фонду та відразу перерозподіляються та виплачуються нинішнім пенсіонерам. Вже зараз кількість пенсіонерів майже зрівнялась з кількістю працюючих, які сплачують внески ЄСВ. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів – зростати. Це створює ризик, що на одного працюючого буде приходитись декілька пенсіонерів. Саме тому тим, кому зараз 40 років, вже треба думати про пенсійні накопичення.

Накопичувальна система – відрахування з вашої зарплати акумулюються на вашому індивідуальному пенсійному рахунку. У підсумку ви отримаєте у вигляді накопичувальної пенсії всі внески плюс інвестиційний дохід. Тобто ваші внески працюють виключно на вас. Накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір.

Ми говоримо про етапність пенсійної реформи, про залучення державної інституції на початку, щоб мінімізувати ризики. Наша мета зараз – створити умови для пенсійних накопичень для всіх громадян. Пенсійна реформа має нарешті відбутись не тільки на папері.