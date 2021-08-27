Марченко пояснив свою заяву про накопичувальні пенсії / 24 канал
Сергій Марченко заявив, що старіння населення як світова тенденція унеможливлює існування виключно солідарної пенсійної системи. Саме тому метою держави є створити сприятливі умови для пенсійних накопичень для всіх громадян.
Марченко розповів про особливості функціонування пенсійної системи. Вона передбачає відрахування із зарплати єдиного соціального внеску.
Ці гроші надходять до Пенсійного фонду. Там їх відразу перерозподіляють та виплачують пенсіонерам.
За словами Марченка, наразі кількість пенсіонерів в Україні фактично зрівнялася з кількістю українців, які працюють та сплачують ЄСВ.
Міністр наголосив, що, відповідно до темпів старіння нації, кількість людей, які працюють, буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів – зростати.
Це створює ризик, що на одного працюючого буде приходитись декілька пенсіонерів. Саме тому тим, кому зараз 40 років, вже треба думати про пенсійні накопичення, – заявив Марченко.
Як працюватиме накопичувальна система
Міністр також ще раз розповів, як працюватиме накопичувальна система. Відрахування з зарплати акумулюватиметься на індивідуальному пенсійному рахунку.
Згодом людина отримуватиме у вигляді накопичувальної пенсії усі свої внески та інвестиційний дохід. Марченко пообіцяв, що накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір.
Що було раніше
Марченко заявив, що "солідарна пенсія має бути разом з накопичувальною, якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто".