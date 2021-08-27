За словами міністра фінансів Марченка, солідарна система з'явилася ще у XIX столітті. Вона нагадує фінансову піраміду, адже значний відсоток працездатного населення фінансує пенсіонерів.

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Марченко розповів про особливості функціонування пенсійної системи. Вона передбачає відрахування із зарплати єдиного соціального внеску.

Ці гроші надходять до Пенсійного фонду. Там їх відразу перерозподіляють та виплачують пенсіонерам.

За словами Марченка, наразі кількість пенсіонерів в Україні фактично зрівнялася з кількістю українців, які працюють та сплачують ЄСВ.

Міністр наголосив, що, відповідно до темпів старіння нації, кількість людей, які працюють, буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів – зростати.

Це створює ризик, що на одного працюючого буде приходитись декілька пенсіонерів. Саме тому тим, кому зараз 40 років, вже треба думати про пенсійні накопичення,

– заявив Марченко.

Як працюватиме накопичувальна система

Міністр також ще раз розповів, як працюватиме накопичувальна система. Відрахування з зарплати акумулюватиметься на індивідуальному пенсійному рахунку.

Згодом людина отримуватиме у вигляді накопичувальної пенсії усі свої внески та інвестиційний дохід. Марченко пообіцяв, що накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір.

Що було раніше

Марченко заявив, що "солідарна пенсія має бути разом з накопичувальною, якщо у вас немає накопичень в НПФ, розраховувати на пенсію взагалі не варто".

Окрім того, міністр додав: йому як сорокалітньому за нинішніх умов на пенсію взагалі розраховувати не варто.

Слова політика викликали суспільний резонанс.