Через "Північний потік-2" в Україні злетять тарифи на розподіл газу, – Зеркаль

Україна без транзиту може залишитися без ГТС, яка приносить прибуток державі, розповіла заступниця міністра енергетики Лана Зеркаль. Також вона зауважила, що платіжки на розподіл газу, якщо транзиту не буде, значно збільшаться.

Запуск "Північного потоку-2" відіб'ється на платіжках

Зеркаль зауважила, що запуск "Північного потоку-2" можуть відчути на собі пересічні українці, особливо, якщо транзиту через Україну не буде. Річ у тім, що це відіб'ється на їх платіжках за комунальні послуги. Нагадаємо, що практично у всіх помешканнях вже увімкнули опалення й в Україні по факту розпочався опалювальний сезон.

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Це (запуск "Північного потоку-2" – 24 канал) може дуже погано відобразитися на платіжках. Бо зараз система працює як комплекс. А насправді тримати усю систему, якщо не буде транзиту, будемо ми з вами – українські споживачі. Наші платіжки на розподіл газу, у разі якщо транзиту не буде, значно збільшаться,

– розповіла Зеркаль.

Також заступниця міністра енергетики додала, що держава повинна буде це покривати своїм коштом, але це все одно буде коштом українців.

16,80 гривні за кубометр газу відповідно.

Україна не залишиться без газу

Важливо, що сценарій, коли Україна залишиться без газу, Зеркаль називає гіпотетичним. Він справдиться лише, якщо українська ГТС взагалі не буде працювати на транспортування газу до Європи. Але, за її словами, без газу Україна не залишитись навіть після запуску "Північного потоку-2".

"Північний потік-2": що потрібно знати

"Північний потік-2" – це російський газопровід для постачання газу в обхід України. 10 вересня 2021 року у Росії заявили про завершення будівництва.

Понад 40 євродепутатів вимагали ініціювати розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.

Першу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом 4 жовтня – це відбуватиметься поступово. Данія дала свій дозвіл на запуск.

Попри те, що влада Німеччини схвалює запуск, 9 жовтня Регулятор зажадав від оператора доказів про дотримання норм Євросоюзу.