Запуск "Північного потоку-2" відіб'ється на платіжках

Зеркаль зауважила, що запуск "Північного потоку-2" можуть відчути на собі пересічні українці, особливо, якщо транзиту через Україну не буде. Річ у тім, що це відіб'ється на їх платіжках за комунальні послуги. Нагадаємо, що практично у всіх помешканнях вже увімкнули опалення й в Україні по факту розпочався опалювальний сезон.

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Це (запуск "Північного потоку-2" – 24 канал) може дуже погано відобразитися на платіжках. Бо зараз система працює як комплекс. А насправді тримати усю систему, якщо не буде транзиту, будемо ми з вами – українські споживачі. Наші платіжки на розподіл газу, у разі якщо транзиту не буде, значно збільшаться,

– розповіла Зеркаль.

Також заступниця міністра енергетики додала, що держава повинна буде це покривати своїм коштом, але це все одно буде коштом українців.

Нагадаємо. У листопаді ціна кубометру газу для побутових споживачів буде коштувати від 7,788 до 31,06 гривні. Тариф від НАК "Нафтогаз" для побутових та бюджетних установ у жовтні – листопаді буде 7,96 та 16,80 гривні за кубометр газу відповідно.

Україна не залишиться без газу

Важливо, що сценарій, коли Україна залишиться без газу, Зеркаль називає гіпотетичним. Він справдиться лише, якщо українська ГТС взагалі не буде працювати на транспортування газу до Європи. Але, за її словами, без газу Україна не залишитись навіть після запуску "Північного потоку-2".

Раніше Зеркаль розповідала, що українська ГТС спроможна транспортувати удвічі більше газу, ніж "Північний потік-2". Також вона наголосила, що Росія використовує газ як метод політичного впливу. Детальніше про це, розповіли тут.

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