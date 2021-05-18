Через "Північний потік-2" Україна щороку втрачатиме 5 – 6 мільярдів доларів, – Макогон

Якщо російський трубопровід "Північний потік-2" таки запустять, то це призведе до того, що Україна щорічно втрачатиме 5 – 6 мільярдів доларів. Якщо транзит газу по території України припиниться, країна зазнаватиме і прямих, і непрямих втрат.
Про можливі втрати України в інтерв'ю компанії заявив глава Оператор газотранспортної системи України Сергій Макогон.
Інші думка "Північний потік-2" не буде для України проблемою наступні 5 – 8 років, – пані посол Німеччини
Потенційні втрати України через запуск "Північного потоку-2"
Макогон зазначив, що залишається тільки сподіватися на те, що санкції зможуть зупинити будівництво "Північного потоку-2". Адже досі немає компромісного варіанту, який був би вигідний Україні.
Глава Оператора ГТС додав, що 1,5 мільярда доларів Україна заробляє на транзиті. Якщо газ піде через "Північний потік-2", то він автоматично подорожчає, адже вартість транспортування з Німеччини буде дорожчою. За оцінками Макогона, це ще приблизно 2 – 3 мільярдів доларів втрат для економіки.
Крім того, додаткові субсидії, оскільки газ подорожчає. Я оцінюю прямі й непрямі втрати України від запуску "Північного потоку-2" в 5 – 6 мільярдів доларів на рік,
– заявив Макогон.
Він також наголосив, що у випадку запуску газопроводу і зупинки транзиту Україною газ подорожчає приблизно на 50 доларів за тисячу кубометрів, бо вартість транспортування до України зросте. А якщо подорожчає газ, то зростуть ціни та на весь український промисловий експорт.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина дозволила завершити будівництво "Північного потоку-2" у своїй економічній зоні.
Будівництво "Північного потоку-2": основне
- Росія почала будівництва "Північного потоку-2" для транспортування природного газу до Європи в обхід України.
- У березні 2021 року Москва стверджувала, що "Північний потік-2" завершили будувати на 95%.
- Однак процес дещо загальмувався через санкції США. У квітні ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати підготували 2 пакети санкцій, однак ще не ухвалили остаточне рішення.