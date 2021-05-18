Про можливі втрати України в інтерв'ю компанії заявив глава Оператор газотранспортної системи України Сергій Макогон.

Інші думка "Північний потік-2" не буде для України проблемою наступні 5 – 8 років, – пані посол Німеччини

Потенційні втрати України через запуск "Північного потоку-2"

Макогон зазначив, що залишається тільки сподіватися на те, що санкції зможуть зупинити будівництво "Північного потоку-2". Адже досі немає компромісного варіанту, який був би вигідний Україні.

Глава Оператора ГТС додав, що 1,5 мільярда доларів Україна заробляє на транзиті. Якщо газ піде через "Північний потік-2", то він автоматично подорожчає, адже вартість транспортування з Німеччини буде дорожчою. За оцінками Макогона, це ще приблизно 2 – 3 мільярдів доларів втрат для економіки.

Крім того, додаткові субсидії, оскільки газ подорожчає. Я оцінюю прямі й непрямі втрати України від запуску "Північного потоку-2" в 5 – 6 мільярдів доларів на рік,

– заявив Макогон.

Він також наголосив, що у випадку запуску газопроводу і зупинки транзиту Україною газ подорожчає приблизно на 50 доларів за тисячу кубометрів, бо вартість транспортування до України зросте. А якщо подорожчає газ, то зростуть ціни та на весь український промисловий експорт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина дозволила завершити будівництво "Північного потоку-2" у своїй економічній зоні.

Будівництво "Північного потоку-2": основне