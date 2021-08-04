Через облгази Фірташа удвічі впали доходи української газотранспортної системи

"Оператор ГТС України" за перше півріччя 2021 року отримав 5,6 мільярда чистого прибутку. За аналогічний період минулого року дохід становив 13,1 мільярда гривень. Основною причиною падіння прибутку називають заборгованість облгазів та міськзагів.

Сумарний дохід ГТС України за перше півріччя 2021 року майже не різниться від доходів за аналогічний період минулого року. Тоді він становив 29 мільярдів гривень, а цього – 28,8 мільярда гривень.

Цікаво Ціна на газ в Україні може знизитися: Вітренко назвав умову

Чому чистий прибуток впав

Головною проблемою ГТС є заборгованості облгазів та міськгазів, які здебільшого є приватними. Сукупний борг компаній перед оператором становить 9,8 мільярда гривень.

Ключовим негативним чинником, що вплинув на результати у періоді, стала заборгованість учасників ринку газу за послуги його балансування та транспортування, яка складає понад 10 мільярдів гривень. Здебільшого (91%) борг утворили приватні ОГРМ (обл- та міськгази),

– йдеться в повідомленні.

Водночас "Оператор ГТС України" протранзитував на 21,8 мільярда кубометрів газу, що на 9% більше, ніж передбачено транзитною угодою між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром". Однак обсяг транспортування газу від видобувних компаній зменшився на 4% і становить 15 мільярдів кубометрів.

Головний боржник – Фірташ

Більшість боргів перед оператором ГТС мають компанії, які належать Дмитру Фірташу. З майже 10 мільярдів гривень, майже 8 мільярдів заборгували компанії олігарха.