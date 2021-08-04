Сумарний дохід ГТС України за перше півріччя 2021 року майже не різниться від доходів за аналогічний період минулого року. Тоді він становив 29 мільярдів гривень, а цього – 28,8 мільярда гривень.

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Чому чистий прибуток впав

Головною проблемою ГТС є заборгованості облгазів та міськгазів, які здебільшого є приватними. Сукупний борг компаній перед оператором становить 9,8 мільярда гривень.

Ключовим негативним чинником, що вплинув на результати у періоді, стала заборгованість учасників ринку газу за послуги його балансування та транспортування, яка складає понад 10 мільярдів гривень. Здебільшого (91%) борг утворили приватні ОГРМ (обл- та міськгази),

– йдеться в повідомленні.

Водночас "Оператор ГТС України" протранзитував на 21,8 мільярда кубометрів газу, що на 9% більше, ніж передбачено транзитною угодою між НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром". Однак обсяг транспортування газу від видобувних компаній зменшився на 4% і становить 15 мільярдів кубометрів.

Головний боржник – Фірташ

Більшість боргів перед оператором ГТС мають компанії, які належать Дмитру Фірташу. З майже 10 мільярдів гривень, майже 8 мільярдів заборгували компанії олігарха.

Важливо! У п'ятницю, 30 липня, в РНБО повідомили, що Кабінет Міністрів здійснить перевірку компаній Фірташа, адже 70% газорозподільчих мереж перебувають під впливом олігарха. Зараз йому належать 29 обл- та міськгазів по всій Україні.