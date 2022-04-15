Через нові санкції Росія втрачатиме 1 мільярд доларів щодня, – Устенко

Росії варто очікувати новий великий пакет санкцій. Відтак країна-агресорка втрачатиме 1 мільярд доларів щодня.

Нові санкції включатимуть ембарго з боку ЄС на російську нафту. Питання практично вирішене. Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

До речі Україна відстежує транспортування російської нафти, щоб не дати Росії обійти санкції

На Росію чекає гіперінфляція

Україна наполягає, що обмеження потрібні ще "на вчора". Тоді у бюджеті утворюватиметься колосальна дірка, адже більшість надходжень забезпечує саме нафта. А щоб її зменшити, треба буде скоротити соціальні витрати.

Устенко прогнозує, що на Росію чекає гіперінфляція.

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