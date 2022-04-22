Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні до Світового банку, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що російське вторгнення повністю зруйнувало звичайні економічні відносини.

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Без українського продовольства може спалахнути голод в багатьох регіонах

Глава держави розповів, що перший аналіз втрат від російського вторгнення дав суму приблизно 550 мільярдів доларів збитків.

Росія заблокувала наші порти на Чорному та Азовському морях. Це значно знизило український експорт, зокрема, аграрної продукції. Через нестачу українського продовольства на світовому ринку вже відчувається початок кризи,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що в нещодавньому звіті Всесвітньої продовольчої програми ООН мовилось про те, що зростання цін на харчові продукти у 2022 році призведе до голоду приблизно 47 мільйонів людей у 81 країні світу.

"Без української пшениці, кукурудзи, рослинної олії та інших товарів це завершиться не просто фізичною нестачею їжі в багатьох країнах Африки, Азії, але й політичною нестабільністю. І можливо, новою міграційною кризою. Люди шукатимуть винних у цій кризі. Зокрема, і виходячи на площі у своїх країнах та містах. Люди шукатимуть, як врятуватися", – зазначив президент.

За його словами, в Україні роблять усе, щоб налагодити експорт продукції. Зокрема, українські аграрії почали посівну кампанію настільки, наскільки це зараз можливо.

"Але ніхто у світі не може бути впевненим у тому, що продовольчу безпеку вдасться гарантувати, поки ця війна триває. Триває війна Росії на нашій землі. Припинити війну зараз і звільнити нашу територію від російських загарбників – це єдиний надійний шлях зупинити розгортання продовольчої кризи", – наголосив глава держави.

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Заблоковані активи Росії слід використати для відшкодування не лише збитків України

Зеленський розповів, що російські військові цілеспрямовано знищують в Україні усі об'єкти, які можуть дати економічну основу для життя – залізничні вокзали, продовольчі склади, хлібзаводи, нафтобази тощо. Враховуючи економічний спад та зруйновані економічні зв'язки, наша країна потребує до 7 мільярдів доларів фінансової підтримки щомісячно.

"Заблоковані кошти Росії мають бути використані як на відновлення України після війни, так і для відшкодування тих збитків, які іншим народам завдала Росія своєю деструктивною поведінкою", – зауважив президент.

Він наголосив, що заблоковані російські активи можуть бути використані для оплати допомоги та надання компенсацій, якщо через розв'язану нею війну в певних регіонах почнеться голод або якщо через спалах інфляції деякі країни суттєво постраждали.

"Ми повинні застосовувати всю нашу силу, щоб Росія відчула покарання за цю війну, а також відчула на скільки великою, в тому числі й для неї, є необхідність повернути мир", – додав президент.

Глава держави підсумував, що світ, допомагаючи Україні, допомагає й собі. Мовиться про стабілізацію української та світової фінансової ситуації, а як наслідок – гарантію безпеку основним ринкам, починаючи з продовольчого

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