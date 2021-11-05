Через енергетичну кризу ціни на цукор оновили чотирирічний максимум

Енергетична криза провокує суттєве зростання цін на ринку цукру, оскільки провідні світові експортери стали активніше переробляти цукрову тростину на біопаливо (етанол). У зв'язку з цим ціни оновили чотирирічний максимум.

Ціни на цукор зростають

1 листопада ф'ючерси на білий цукор зросли в ціні на 1,2% на біржі ICE. Відтак з початку року їх вартість підскочила на 22%;

тим часом ф'ючерси на цукор-сирець за добу зросли в ціні на 1,1% на нью-йоркській біржі.

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Що таке ф'ючерс Ф'ючерс – це договір чи контракт, який зазначає, що продавець зобов'язаний постачати покупцю базовий актив за обумовленою ціною та у конкретні терміни.

Чому ціни на цукор почали зростати

Експерти видання Bloomberg зазначають, що обидва ф'ючерсні контракти почали зростати ще у серпні, коли стало зрозуміло, що через заморозки в Бразилії виробництво та постачання сировини на світовий ринок скоротяться. Нагадаємо, що Бразилія – один з найбільших світових виробників та експортерів цукру.

Також наміри Індії виробляти більше етанолу з цукрової тростини, забезпечуючи постачання підсолоджувачів. Індія – другий найбільший світовий експортер цукру.

Це два великі гравці на ринку цукру, і той факт, що вони змушені виробляти більше етанолу протягом наступних 12 місяців, сприяє зростанню цін на цукор,

– відмітив Джон Стенсфілд, трейдер і аналітик Group Sopex.

Підвищення попиту на етанол

Цукрову тростину використовують для виробництва цукру, меляси (для подальшого виробництва етилового спирту), рому й етанолу для палива. Оскільки ціна бензину у світі зросла, то виробники тростини більш зацікавленні у перетворенні її у паливо, аніж цукор.

Минулого місяця ціни на бензин в Сан-Паулу вперше перевищили 6 реалів за літр (близько 28,26 гривні), що підвищило попит на етанол, який також використовується для автомобільних двигунів у Бразилії.

Державна енергетична компанія Petrobras SA у жовтні повідомляла, що імпорт бензину в країну зріс у понад 10 разів у III кварталі до 42 тисяч барелів на день.

Внутрішній ринок етанолу та світовий ринок цукру борються за бразильський тростинний цукор,

– розповів експерт компанії Rabobank Енді Дафф.

Також він додав, що ціна нафти у понад 80 доларів за барель створила умови для ціни цукру на рівні 17 центрів за фунт.

Можливе скорочення виробництва рафінованого цукру в Індії

Індія планує збільшити використання етанолу і досягти того, щоб він склав 20% паливних сумішей для автомобілів у країні до 2025 року. У Асоціації виробників цукру Індії заявила, що ця стратегія може призвести до падіння виробництва рафінованого цукру в країні вже наступного року.