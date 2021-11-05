Через енергетичну кризу ціни на цукор оновили чотирирічний максимум
Джерело:Bloomberg
Енергетична криза провокує суттєве зростання цін на ринку цукру, оскільки провідні світові експортери стали активніше переробляти цукрову тростину на біопаливо (етанол). У зв'язку з цим ціни оновили чотирирічний максимум.
Ціни на цукор зростають
- 1 листопада ф'ючерси на білий цукор зросли в ціні на 1,2% на біржі ICE. Відтак з початку року їх вартість підскочила на 22%;
- тим часом ф'ючерси на цукор-сирець за добу зросли в ціні на 1,1% на нью-йоркській біржі.
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Що таке ф'ючерсФ'ючерс – це договір чи контракт, який зазначає, що продавець зобов'язаний постачати покупцю базовий актив за обумовленою ціною та у конкретні терміни.
Чому ціни на цукор почали зростати
Експерти видання Bloomberg зазначають, що обидва ф'ючерсні контракти почали зростати ще у серпні, коли стало зрозуміло, що через заморозки в Бразилії виробництво та постачання сировини на світовий ринок скоротяться. Нагадаємо, що Бразилія – один з найбільших світових виробників та експортерів цукру.
Також наміри Індії виробляти більше етанолу з цукрової тростини, забезпечуючи постачання підсолоджувачів. Індія – другий найбільший світовий експортер цукру.
Це два великі гравці на ринку цукру, і той факт, що вони змушені виробляти більше етанолу протягом наступних 12 місяців, сприяє зростанню цін на цукор,
– відмітив Джон Стенсфілд, трейдер і аналітик Group Sopex.
Підвищення попиту на етанол
Минулого місяця ціни на бензин в Сан-Паулу вперше перевищили 6 реалів за літр (близько 28,26 гривні), що підвищило попит на етанол, який також використовується для автомобільних двигунів у Бразилії.
Державна енергетична компанія Petrobras SA у жовтні повідомляла, що імпорт бензину в країну зріс у понад 10 разів у III кварталі до 42 тисяч барелів на день.
Внутрішній ринок етанолу та світовий ринок цукру борються за бразильський тростинний цукор,
– розповів експерт компанії Rabobank Енді Дафф.
Також він додав, що ціна нафти у понад 80 доларів за барель створила умови для ціни цукру на рівні 17 центрів за фунт.
Можливе скорочення виробництва рафінованого цукру в Індії
Індія планує збільшити використання етанолу і досягти того, щоб він склав 20% паливних сумішей для автомобілів у країні до 2025 року. У Асоціації виробників цукру Індії заявила, що ця стратегія може призвести до падіння виробництва рафінованого цукру в країні вже наступного року.