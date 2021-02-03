Ситуація критична: через брак вугілля Україні загрожує аварія енергосистеми

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанціях щодня зменшуються, ситуація критична. Через це стабільна робота енергоблоків ТЕС перебуває під загрозою.

Джерело: НКРЕКП

У тарифному регуляторі попередили про ймовірність виникнення загальносистемної аварії в об'єднаній енергосистемі країни.

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У заяві НКРЕКП пояснили, що це може спровокувати введення у дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам в Україні.

Зауважимо, що у середині січня в "Укренерго" заявляли, що аварійних ("віялових") відключень електроенергії через брак вугілля не буде.

Скільки вугілля є на складах ТЕС

"Віялове відключення" – це тимчасове відключення електропостачання споживачів. Найчастіше це роблять через аварії в електромережах.

За інформацією "Укренерго", станом на 31 січня запаси палива на складах теплоелектростанцій зменшилися майже у 6 разів, якщо порівнювати з листопада 2020 року.

На складах було 436,8 тисячі тонн вугілля. 48% запасів зосереджено лише на 2 теплоелектростанціях – Луганській та Слов'янській, зазначили у компанії.

Водночас у Міненерго повідомили, що вже станом на 2 лютого запаси вугілля сягали лише 431,9 тисячі тонн. З них 291 тисяча тонн – газового вугілля та 140,9 тисячі – антрациту.

Поточні запаси вугілля у 5,5 раза менші за значення станом на 4 лютого 2020 року (тоді було 2,4 мільйона тонн),

– наголосили у НКРЕКП.

Позапланові перевірки

Напередодні Нацкомісія ухвалила рішення про проведення позапланових перевірок щодо забезпечення ТЕС необхідним резервом палива. Вони стосуватимуться таких підприємств:

"ДТЕК Східенерго";

АТ "ДТЕК Дніпроенерго";

АТ "ДТЕК Західенерго";

ПАТ "Центренерго";

ПАТ "Донбасенерго".

Якщо у ході цих перевірок тарифний регулятор виявить порушення, щодо підприємств обіцяють застосувати санкції у рамках чинного законодавства.