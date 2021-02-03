Ситуація критична: через брак вугілля Україні загрожує аварія енергосистеми
Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанціях щодня зменшуються, ситуація критична. Через це стабільна робота енергоблоків ТЕС перебуває під загрозою.
Джерело: НКРЕКП
У тарифному регуляторі попередили про ймовірність виникнення загальносистемної аварії в об'єднаній енергосистемі країни.
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У заяві НКРЕКП пояснили, що це може спровокувати введення у дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам в Україні.
Зауважимо, що у середині січня в "Укренерго" заявляли, що аварійних ("віялових") відключень електроенергії через брак вугілля не буде.
Скільки вугілля є на складах ТЕС
За інформацією "Укренерго", станом на 31 січня запаси палива на складах теплоелектростанцій зменшилися майже у 6 разів, якщо порівнювати з листопада 2020 року.
На складах було 436,8 тисячі тонн вугілля. 48% запасів зосереджено лише на 2 теплоелектростанціях – Луганській та Слов'янській, зазначили у компанії.
Водночас у Міненерго повідомили, що вже станом на 2 лютого запаси вугілля сягали лише 431,9 тисячі тонн. З них 291 тисяча тонн – газового вугілля та 140,9 тисячі – антрациту.
Поточні запаси вугілля у 5,5 раза менші за значення станом на 4 лютого 2020 року (тоді було 2,4 мільйона тонн),
– наголосили у НКРЕКП.
Позапланові перевірки
Напередодні Нацкомісія ухвалила рішення про проведення позапланових перевірок щодо забезпечення ТЕС необхідним резервом палива. Вони стосуватимуться таких підприємств:
- "ДТЕК Східенерго";
- АТ "ДТЕК Дніпроенерго";
- АТ "ДТЕК Західенерго";
- ПАТ "Центренерго";
- ПАТ "Донбасенерго".
Якщо у ході цих перевірок тарифний регулятор виявить порушення, щодо підприємств обіцяють застосувати санкції у рамках чинного законодавства.
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