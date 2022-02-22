Через дії Путіна на Донбасі рубль став найбільш нестабільною валютою світу

22 лютого 2022 , 10:40
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Джерело:

Bloomberg

Після заяви Володимира Путіна про "легітимізацію" бойовиків на Донбасі, російський рубль став найбільш нестабільною валютою. Його курс вперше з квітня 2021 року становить майже 100 рублів за євро.

Відповідну інформацію оприлюднили на біржовому терміналі Bloomberg. Про це стало відомо 22 лютого.

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Російський рубль став найбільш нестабільною валютою

Поставлена ​​волатильність рубля (як ринок оцінює майбутню амплітуду коливань курсу – 24 канал), розрахована з цін одномісячних опціонів на пару долар/рубль, до вечора 21 лютого досягала 33,97%,
– мовиться у повідомленні.

Фактично рубль перевищив найгірші у світі показники турецької ліри. Попередньо відомо, що курс долара під час торгів 21 лютого перевищував позначку 79 рублів.

Тобто вищезгадана волатильність наблизилась до позначки, актуальної на початок пандемії: тоді, у березні 2020 року, було 37,7%. Ще місяць тому цей показник становив 20,7% – тож у січні 2022 року рубль був другим за показниками після турецької ліри.

На рубль впливало кожне рішення Кремля 21 лютого 

Відомо, що показник волатильності змінювався, залежно від рішень Кремля:

  • новини про "евакуацію" мешканців із самопроголошених "республік" – падіння курсу та зростання волатильності до 28,78%;
  • фейки про ліквідацію "українських диверсантів" у Ростовській області – 33,55%;
  • засідання Радбезу Росії щодо "легітимізації" бойовиків, заява Путіна – процес зростання тривав й наразі показник становить майже 34%. 

Змінюється курс долара та євро

На Московській біржі змінюється курс долара та євро до російського рубля. Зокрема, станом на 10:11 22 лютого: 

  • євро – понад 91 рубль, ще 21 лютого його ціна становила понад 89 рублів. Тобто за менш ніж за добу виросло на 90,75 копійки;
  • долар – 80,57 рубля, ще 21 лютого показник становив понад 79 рублів. Тобто зріс на 84,01 копійку. 

Рубль падає до долара і євро на тлі посилених тривог з приводу ризику повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну та подальшого посилення антиросійської санкційної політики з боку Заходу,
повідомили експерти "Інтерфакс-ЦЕА". 

До речі, 21 лютого вже було відомо, що після звернення "ватажків" бойовиків до Путіна з проханням визнати так звану "незалежність" курс російського рубля до долара та євро на Московській біржі 21 лютого 2022 року піднявся до показників 21 січня. 

Останні заяви Путіна з "легалізації" бойовиків й відповідь України

  • 21 лютого Володимир Путін підписав укази про "визнання" бойовиків на Донбасі.
  • Після цього він офіційно заявив, що доручив російським збройним силам забезпечити "мир" на окупованому Донбасі. Фактично це означає, що Росія збирається ввести туди свої війська.
  • Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що кордони України надійно захищені.
  • Під час брифінгу за результатами РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не знімає з себе всіх обов'язків, які стосуються наших громадян на захоплених Росією територіях. Тобто людям надалі виплачуватимуть пенсії.

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Автор: Діана Квасневська