Відповідну інформацію оприлюднили на біржовому терміналі Bloomberg. Про це стало відомо 22 лютого.
Зауважте Російський рубль обвалився: все через звернення бойовиків до Путіна
Російський рубль став найбільш нестабільною валютою
Поставлена волатильність рубля (як ринок оцінює майбутню амплітуду коливань курсу – 24 канал), розрахована з цін одномісячних опціонів на пару долар/рубль, до вечора 21 лютого досягала 33,97%,
– мовиться у повідомленні.
Фактично рубль перевищив найгірші у світі показники турецької ліри. Попередньо відомо, що курс долара під час торгів 21 лютого перевищував позначку 79 рублів.
Тобто вищезгадана волатильність наблизилась до позначки, актуальної на початок пандемії: тоді, у березні 2020 року, було 37,7%. Ще місяць тому цей показник становив 20,7% – тож у січні 2022 року рубль був другим за показниками після турецької ліри.
На рубль впливало кожне рішення Кремля 21 лютого
Відомо, що показник волатильності змінювався, залежно від рішень Кремля:
- новини про "евакуацію" мешканців із самопроголошених "республік" – падіння курсу та зростання волатильності до 28,78%;
- фейки про ліквідацію "українських диверсантів" у Ростовській області – 33,55%;
- засідання Радбезу Росії щодо "легітимізації" бойовиків, заява Путіна – процес зростання тривав й наразі показник становить майже 34%.
Змінюється курс долара та євро
На Московській біржі змінюється курс долара та євро до російського рубля. Зокрема, станом на 10:11 22 лютого:
- євро – понад 91 рубль, ще 21 лютого його ціна становила понад 89 рублів. Тобто за менш ніж за добу виросло на 90,75 копійки;
- долар – 80,57 рубля, ще 21 лютого показник становив понад 79 рублів. Тобто зріс на 84,01 копійку.
Рубль падає до долара і євро на тлі посилених тривог з приводу ризику повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну та подальшого посилення антиросійської санкційної політики з боку Заходу,
– повідомили експерти "Інтерфакс-ЦЕА".
До речі, 21 лютого вже було відомо, що після звернення "ватажків" бойовиків до Путіна з проханням визнати так звану "незалежність" курс російського рубля до долара та євро на Московській біржі 21 лютого 2022 року піднявся до показників 21 січня.
Останні заяви Путіна з "легалізації" бойовиків й відповідь України
- 21 лютого Володимир Путін підписав укази про "визнання" бойовиків на Донбасі.
- Після цього він офіційно заявив, що доручив російським збройним силам забезпечити "мир" на окупованому Донбасі. Фактично це означає, що Росія збирається ввести туди свої війська.
- Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що кордони України надійно захищені.
- Під час брифінгу за результатами РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не знімає з себе всіх обов'язків, які стосуються наших громадян на захоплених Росією територіях. Тобто людям надалі виплачуватимуть пенсії.
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