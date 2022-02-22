Відповідну інформацію оприлюднили на біржовому терміналі Bloomberg. Про це стало відомо 22 лютого.

Зауважте Російський рубль обвалився: все через звернення бойовиків до Путіна

Російський рубль став найбільш нестабільною валютою

Поставлена ​​волатильність рубля (як ринок оцінює майбутню амплітуду коливань курсу – 24 канал), розрахована з цін одномісячних опціонів на пару долар/рубль, до вечора 21 лютого досягала 33,97%,

– мовиться у повідомленні.

Фактично рубль перевищив найгірші у світі показники турецької ліри. Попередньо відомо, що курс долара під час торгів 21 лютого перевищував позначку 79 рублів.

Тобто вищезгадана волатильність наблизилась до позначки, актуальної на початок пандемії: тоді, у березні 2020 року, було 37,7%. Ще місяць тому цей показник становив 20,7% – тож у січні 2022 року рубль був другим за показниками після турецької ліри.

На рубль впливало кожне рішення Кремля 21 лютого

Відомо, що показник волатильності змінювався, залежно від рішень Кремля:

новини про "евакуацію" мешканців із самопроголошених "республік" – падіння курсу та зростання волатильності до 28,78%;

фейки про ліквідацію "українських диверсантів" у Ростовській області – 33,55%;

засідання Радбезу Росії щодо "легітимізації" бойовиків, заява Путіна – процес зростання тривав й наразі показник становить майже 34%.

Змінюється курс долара та євро

На Московській біржі змінюється курс долара та євро до російського рубля. Зокрема, станом на 10:11 22 лютого:

євро – понад 91 рубль , ще 21 лютого його ціна становила понад 89 рублів. Тобто за менш ніж за добу виросло на 90,75 копійки;

, ще 21 лютого його ціна становила понад 89 рублів. Тобто за менш ніж за добу виросло на 90,75 копійки; долар – 80,57 рубля, ще 21 лютого показник становив понад 79 рублів. Тобто зріс на 84,01 копійку.

Рубль падає до долара і євро на тлі посилених тривог з приводу ризику повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну та подальшого посилення антиросійської санкційної політики з боку Заходу,

– повідомили експерти "Інтерфакс-ЦЕА".

До речі, 21 лютого вже було відомо, що після звернення "ватажків" бойовиків до Путіна з проханням визнати так звану "незалежність" курс російського рубля до долара та євро на Московській біржі 21 лютого 2022 року піднявся до показників 21 січня.

Останні заяви Путіна з "легалізації" бойовиків й відповідь України

21 лютого Володимир Путін підписав укази про "визнання" бойовиків на Донбасі.

Після цього він офіційно заявив, що доручив російським збройним силам забезпечити "мир" на окупованому Донбасі. Фактично це означає, що Росія збирається ввести туди свої війська.

Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що кордони України надійно захищені.

Під час брифінгу за результатами РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не знімає з себе всіх обов'язків, які стосуються наших громадян на захоплених Росією територіях. Тобто людям надалі виплачуватимуть пенсії.

РНБО перейшла на роботу 24 на 7, – Данілов: дивіться відео