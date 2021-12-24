Через аномальні ціни на газ: уряд підтримає виробників соціальних продуктів

24 грудня 2021 , 16:09
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Джерело:

24 канал

Через суттєве зростання ціни на газ уряд України розробляє механізми підтримки виробників соціальних продуктів та хлібопекарів. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами політика, наразі розглядається можливість встановити максимальні націнки на соціальні продукти. Вже найближчими днями уряд представить пропозиції.

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За словами Шмигаля, наразі також проводять консультації безпосередньо з бізнесом. Метою є зрозуміти потребу та рівень такої підтримки.

На тлі світової кризи виробники розглядають питання підвищення цін.

Водночас метою є захистити не лише виробників, але й українських споживачів. 

Тобто будемо розглядати можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти, зокрема, соціальний хліб,
– наголосив Шмигаль.

Кондитерські компанії призупиняють виробництво

  • За даними "Укркондпром", низка кондитерських компаній оголосила про плани повністю або частково згорнути виробництво солодощів.
  • Причиною стали захмарні ціни на газ.
  • За словами президента "Укркондпром" Олександра Балдинюка, кондитерські підприємства протягом останніх кількох місяців балансували на межі рентабельності.
  • Наразі кондитерським компаніям простіше просто згорнути виробництво. Усе тому, що через собівартість продукція буде непотрібною ні на внутрішньому, ні на зовнішньому ринках.

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Автор: Мар'яна Бекало