Через аномальні ціни на газ: уряд підтримає виробників соціальних продуктів

Через суттєве зростання ціни на газ уряд України розробляє механізми підтримки виробників соціальних продуктів та хлібопекарів. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами політика, наразі розглядається можливість встановити максимальні націнки на соціальні продукти. Вже найближчими днями уряд представить пропозиції.

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За словами Шмигаля, наразі також проводять консультації безпосередньо з бізнесом. Метою є зрозуміти потребу та рівень такої підтримки.

На тлі світової кризи виробники розглядають питання підвищення цін.

Водночас метою є захистити не лише виробників, але й українських споживачів.

Тобто будемо розглядати можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти, зокрема, соціальний хліб,

– наголосив Шмигаль.

Кондитерські компанії призупиняють виробництво

За даними "Укркондпром", низка кондитерських компаній оголосила про плани повністю або частково згорнути виробництво солодощів.

Причиною стали захмарні ціни на газ.

За словами президента "Укркондпром" Олександра Балдинюка, кондитерські підприємства протягом останніх кількох місяців балансували на межі рентабельності.

Наразі кондитерським компаніям простіше просто згорнути виробництво. Усе тому, що через собівартість продукція буде непотрібною ні на внутрішньому, ні на зовнішньому ринках.

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