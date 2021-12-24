Через аномальні ціни на газ: уряд підтримає виробників соціальних продуктів
Джерело:24 канал
Через суттєве зростання ціни на газ уряд України розробляє механізми підтримки виробників соціальних продуктів та хлібопекарів. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами політика, наразі розглядається можливість встановити максимальні націнки на соціальні продукти. Вже найближчими днями уряд представить пропозиції.
Зауважте Тарифи на опалення у 2022 році: чи чекати на зміни українцям
За словами Шмигаля, наразі також проводять консультації безпосередньо з бізнесом. Метою є зрозуміти потребу та рівень такої підтримки.
На тлі світової кризи виробники розглядають питання підвищення цін.
Водночас метою є захистити не лише виробників, але й українських споживачів.
Тобто будемо розглядати можливість запровадження відповідних націнок на соціальні продукти, зокрема, соціальний хліб,
– наголосив Шмигаль.
Кондитерські компанії призупиняють виробництво
- За даними "Укркондпром", низка кондитерських компаній оголосила про плани повністю або частково згорнути виробництво солодощів.
- Причиною стали захмарні ціни на газ.
- За словами президента "Укркондпром" Олександра Балдинюка, кондитерські підприємства протягом останніх кількох місяців балансували на межі рентабельності.
- Наразі кондитерським компаніям простіше просто згорнути виробництво. Усе тому, що через собівартість продукція буде непотрібною ні на внутрішньому, ні на зовнішньому ринках.
Як "Газпром" хоче прогнути під себе Європу шантажем: дивіться відео