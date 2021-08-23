Як розповів віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, це рішення мають ухвалити до 14 вересня.
Важливо Уникнемо проблем у вересні, – Кухта про "подарунок" від МВФ
Він зазначив, що спершу треба завершити поточну програму допомоги, а вже тоді говорити про нову.
Якщо всі ці програми виконуються, тоді безпосередніх короткострокових проблем з фінансуванням держбюджету створюватися не повинно,
– сказав Домбровскіс.
На запитання про те, якщо до 14 вересня відповіді від МВФ не буде, що тоді робити, він відповів: "Продовжити її (програму – 24 канал) ми не зможемо, там терміни дуже чіткі. Питання, яким чином скоординувати роботу з МВФ, щоб встигнути виділити другий транш".
Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що для України важливим кроком з підтримки стане виділення другого траншу допомоги від ЄС. За словами прем'єр-міністра, наша держава виконала всі умови для його отримання.
Які умови виконала Україна
- Наша країна здійснила низку важливих кроків щодо удосконалення функціонування антикорупційної інфраструктури.
- Продовжується робота щодо законодавчої основи для розширення повноважень приватних виконавців та спрощення доступу до цієї професії.
- Ухвалили закон щодо створення Бюро економічної безпеки. Триває реформа системи корпоративного управління державними підприємствами;
- Забезпечили покращення функціонування ринку природного газу.
На яку допомогу очікує Україна
Ще у червні 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by, вартістю 5 мільярдів доларів. З них 2,1 мільярда доларів першого траншу виділили одразу. Згодом мали відбутися 4 перегляди, але програму вирішили зупинити.
21 грудня 2020 року місія МВФ відновила свою роботу. Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що шанси перегляду програми є досить високими. Згодом з'явилася інформація про те, що МВФ не переглядатиме програму, бо Україна не виконала своїх зобов'язань. Україна спростовує цей факт.