Як розповів віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, це рішення мають ухвалити до 14 вересня.

Важливо Уникнемо проблем у вересні, – Кухта про "подарунок" від МВФ

Він зазначив, що спершу треба завершити поточну програму допомоги, а вже тоді говорити про нову.

Якщо всі ці програми виконуються, тоді безпосередніх короткострокових проблем з фінансуванням держбюджету створюватися не повинно,

– сказав Домбровскіс.

На запитання про те, якщо до 14 вересня відповіді від МВФ не буде, що тоді робити, він відповів: "Продовжити її (програму – 24 канал) ми не зможемо, там терміни дуже чіткі. Питання, яким чином скоординувати роботу з МВФ, щоб встигнути виділити другий транш".

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що для України важливим кроком з підтримки стане виділення другого траншу допомоги від ЄС. За словами прем'єр-міністра, наша держава виконала всі умови для його отримання.

Які умови виконала Україна

Наша країна здійснила низку важливих кроків щодо удосконалення функціонування антикорупційної інфраструктури.

Продовжується робота щодо законодавчої основи для розширення повноважень приватних виконавців та спрощення доступу до цієї професії.

Ухвалили закон щодо створення Бюро економічної безпеки. Триває реформа системи корпоративного управління державними підприємствами;

Забезпечили покращення функціонування ринку природного газу.

На яку допомогу очікує Україна

Ще у червні 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by, вартістю 5 мільярдів доларів. З них 2,1 мільярда доларів першого траншу виділили одразу. Згодом мали відбутися 4 перегляди, але програму вирішили зупинити.

21 грудня 2020 року місія МВФ відновила свою роботу. Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що шанси перегляду програми є досить високими. Згодом з'явилася інформація про те, що МВФ не переглядатиме програму, бо Україна не виконала своїх зобов'язань. Україна спростовує цей факт.