Таку заяву Фіала зробив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким 29 квітня, передає 24 канал. Крім того, очільник чеського уряду зазначив, що разом з Польщею його країна створить групу реагування стосовно питання припинення імпорту російської нафти.

Схоже Австрія не платитиме за газ рублями, це фейк російської пропаганди, – канцлер Негаммер

Чехія не піддаватиметься шантажу Росії

На брифінгу Фіала чітко висловився, що Чехія не має наміру піддаватись російському шантажу. Посадовець також зауважив, що ті країни та компанії, які погоджуються на російські ультиматуми, роблять величезну помилку.

За словами чеського прем'єр-міністра, оплата російського газу рублями – це грубе порушення спільно узгоджених та впроваджених Європейським Союзом санкцій проти країни-агресорки.

До слова, Петр Фіала також зазначив, що Чехія і Польща домовились про створення спільної групи реагування, яка займатиметься питанням припинення постачання російської нафти. Він уточнив, що Прага і Варшава розглядають такий сценарій і готуються до нього.

Газовий шантаж Росією країн ЄС: коротко

Наприкінці березня Кремль висунув вимогу країнам ЄС, щоб ті надалі розраховувались за постачання російських енергоносіїв у рублях.

26 квітня "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу у Польщу, а згодом і в Болгарію. Наступного дня російська нафтогазова компанія пояснила таке рішення тим, що країни відмовились платити за ресурс у рублях.

тим, що країни відмовились платити за ресурс у рублях. У Польщі та Болгарії наголосили, що зможуть обійтись і без російського газу, а порушувати санкційні обмеження ЄС проти Росії та платити за енергоносій у рублях не будуть.

і без російського газу, а порушувати санкційні обмеження ЄС проти Росії та платити за енергоносій у рублях не будуть. Пропагандистські ЗМІ Кремля після цього почали ширити фейк, що Австрія буцімто погодилась на ультиматум сплачувати за енергоносій у рублях. Втім через кілька годин канцлер Австрії Карл Негаммер спростував цю інформацію і назвав повідомлення черговим вкидом роспропаганди.

Згодом видання Bloomberg повідомило, що 10 європейських компаній начебто вже відкрили рахунки у рублях у "Газпромбанку", щоб сплачувати за російський енергоносій за кремлівськими правилами. 4 з цих компаній такі транзакції у рублях вже буцімто здійснили.

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