Чати замість чеків та сортування сміття: як кругова економіка стає трендом в Україні

Кругова економіка – це не лише про екологічність, але й про можливості скоротити витрати компанії та примножити доходи. В Україні нині 9% компаній, що зважають на екологію. Про те, на чому вони заощаджують, розповідаємо далі.

Досвід екологічних компаній

Під час онлайн-конференції за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку та уряду США декілька українських компаній розповіли про свій шлях до екологічності.

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Мережа хімчисток Pastiralla

Компанія повністю відмовилась від використання паперу та використовує чати, замість квитанцій. Таким чином витрати скоротились на 155 тисяч гривень на рік, ділиться засновниця Pastiralla Наталія Грушевська.

Також компанія встановила систему рециркуляція води, що дозволяє споживати замість 18 кубометрів води лише 6 кубометрів води на день. Окрім цього мережа хімчисток запровадила у компанії культуру сортування сміття та 70% віддає на переробку.

Кав'ярні Yellow Place

Засновниця Yellow Place, керівниця відділу ЗЕД ТОВ Бюро Вин Good Wine Надія Савенкова вважає, що важливою складовою зеленої політики її бізнесу є також екопросвітництво у соцмережах. Тому Yellow Place своїх дописах розвінчує міфи та дає поради, як бути екосвідомим у повсякденному житті.

Ми сортуємо сміття, відмовилися від паперових стаканчиків, трубочок, адже 99,75% з них не підлягають переробці,

– ділиться Надія Савенкова.

Невтішна статистика

55% з понад 50 мільярдів тонн парникових викидів генерує щороку неефективна енергетична система.

45% – лінійна економіка, що характеризується переспоживанням, хибними підходами до виробництва товарів та браком системного мислення.

Головна різниця між лінійною та круговою економікою полягає в тому, що остання – це економіка з нульовим рівнем відходів, в якій все вироблене і спожите може безпечно "повернутися" в природу і суспільство.

Різниця між лінійною та круговою економікою / Інфографіка Європейського банку реконструкції та розвитку

ЄБРР своєю чергою підтримує проєкти, які спрямовані на енергоефективність та екологічний менеджмент. Наразі, зелені проєкти складають близько 10% всіх консалтингових проєктів, реалізованих за підтримки ЄБРР та донорів у напрямі розвитку МСБ.