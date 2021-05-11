Частка долара у валютних резервах центробанків досягла найнижчого рівня за 25 років

У Міжнародному валютному фонді відзначили, що до кінця 2020 року частка доларових резервів в авуари центральних банків скоротилась на 59%. Падіння зображає зниження ролі долара у світовій економіці в умовах конкуренції з іншими валютами, що використовує центробанк для міжнародних операцій.

Скорочення доларової частки

В МВФ вважають, що якщо вище згадані зміни виявляться значними, вони можуть вплинути на валютний ринок і ринок облігацій. Не зважаючи на це, на думку аналітиків, долар все одно залишається домінантно резервною валютою, попри серйозні структурні зміни в міжнародній валютній системі, що відбулися за останні 60 років.

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Думка аналітиків МВФ

Звіт проводив МВФ за період з жовтня по грудень 2020 року (IV квартал).

У періоди, коли долар слабшає щодо основних валют, його частка у світових резервах зазвичай знижується, оскільки зростає доларова вартість резервів, номінованих в інших валютах, пояснюють Серкан Арсланалп та Чіма Сімпсон-Белл. Аналітики відмічають, що попри скорочення частки долара у міжнародних резервах в IV кварталі 2020 року частка долара в резервах залишилася в цілому стабільною.

Однак з погляду більш довгострокової перспективи той факт, що вартість долара в цілому не змінилася, в той час, як його частка у світових резервах знизилася, говорить про те, що центральні банки дійсно поступово відмовляються від долара,

– розповідають аналітики.

В МВФ вважають, що разом з тим деякі банки очікують, що частка долара у світових резервах продовжить знижуватися.

Валютна структура світових резервів у відсотках / Інфографіка МВФ

Що впливає на обмінний курс долара

На обмінний курс долара може впливати ряд факторів, в тому числі розбіжність у траєкторіях розвитку економіки США та інших країн, відмінності в грошово-кредитній і податково-бюджетній політиці, а також продаж і купівля іноземної валюти центробанками.

Частка інших валют у резервах центробанків

З моменту введення євро в 1999 році частка доларових активів у резервах центральних банків скоротилася з 71% до 59% (на 12 відсоткових пунктири), хоча за цей період відзначалися і помітні коливання. Тим часом частка євро коливалася на рівні 20%, а частка інших валют, включаючи австралійський долар, канадський долар і китайський юань, зросла в четвертому кварталі 2020 року до 9%.

За останні 20 років вартість американської валюти щодо основних валют не змінилася. Разом з тим спостерігалися значні коливання, які можуть пояснити приблизно 80% короткострокових (квартальних) змін частки долара у світових резервах з 1999 року. Інші ж 20% аналітики МВФ пояснюють переважно рішеннями центробанків про активну купівлю та продаж доларів для підтримки власних валют.

Частка валютних резервів у доларах США у відсотках / Інфографіка МВФ

У зв'язку з тим, що центробанки країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, прагнуть дедалі більше диверсифікувати валютну структуру своїх резервів, спостерігається тенденція, що зображає графік МВФ.