Частину грошей від МВФ використають для погашення євробондів: про яку суму йде мова

Євробонди у Міністерстві фінансів планують погасити частиною грошей, які у серпні виділив Міжнародний валютний фонд. Очільник міністерства Сергій Марченко розповів, що на це виділять 1 мільярд доларів.

Погашення євробондів

У фінрегуляторі планують погасити євробонди 29 вересня поточного року. Нагадаємо, що вони були випущені 5 років тому під гарантії США. "Частину SDR (спеціальні права запозичення – 24 канал), отриманих у серпні, буде використано для цього", – поділився Марченко.

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Що таке євробонди Євробонди – це єврооблігації, боргові цінні папери, які випускає держава в іноземній валюті (долар, євро). Їх купують інвестори для отримання прибутку через певний термін.

Надходження від МВФ

Марченко розповів, що в проєкті Держбюджету-2022 закладені надходження від МВФ у розмірі 2,9 мільярда доларів для фінансування дефіциту. До цієї суми включені транші за поточною програмою stand by, на продовження якої розраховує уряд.

Місія МВФ та програма stand by

21 вересня розпочала роботу місія МВФ в Україні, яка зосередиться на незалежності НБУ, реформі судової сфери, зміцненні антикорупційних інституцій, проєкті держбюджету на 2022 рік.

Ми розраховуємо, що програма буде продовжена, розраховуємо наступного року на ті перегляди, які заплановані... Розраховуємо повністю виконати програму та отримати всі ресурси від Фонду, які необхідні,

– поділився Марченко.

За його словами, Уряд налаштований на отримання чергового траншу цього року за підсумками роботи місії щодо першого перегляду програми, яка розпочалася цього тижня.

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