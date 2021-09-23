Погашення євробондів
У фінрегуляторі планують погасити євробонди 29 вересня поточного року. Нагадаємо, що вони були випущені 5 років тому під гарантії США. "Частину SDR (спеціальні права запозичення – 24 канал), отриманих у серпні, буде використано для цього", – поділився Марченко.
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Що таке євробондиЄвробонди – це єврооблігації, боргові цінні папери, які випускає держава в іноземній валюті (долар, євро). Їх купують інвестори для отримання прибутку через певний термін.
Надходження від МВФ
Марченко розповів, що в проєкті Держбюджету-2022 закладені надходження від МВФ у розмірі 2,9 мільярда доларів для фінансування дефіциту. До цієї суми включені транші за поточною програмою stand by, на продовження якої розраховує уряд.
Ми розраховуємо, що програма буде продовжена, розраховуємо наступного року на ті перегляди, які заплановані... Розраховуємо повністю виконати програму та отримати всі ресурси від Фонду, які необхідні,
– поділився Марченко.
За його словами, Уряд налаштований на отримання чергового траншу цього року за підсумками роботи місії щодо першого перегляду програми, яка розпочалася цього тижня.
Україна та МВФ: останні події
- 23 серпня направив в Україну 2,7 мільярда доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це – безповоротна допомога. У Кабміні повідомили, що ці гроші направлять на соціальні виплати.
- За словами Катерини Рожкової, це – гроші нової емісії. В Україні їх назвали чудовим подарунком до Дня Незалежності.
- Наразі Україна також може отримати 700 мільйонів доларів траншу. За словами Данила Гетманцева, є шанс, що це станеться вже у жовтні.
- 21 вересня 2021 року розпочала роботу місія МВФ в Україні.
- 22 вересня глава місії Європейського департаменту МВФ Іванна Голлар провела першу зустріч.