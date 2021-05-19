Вже з 1 липня: частині українців пенсію підвищать на 40%

В Україні вже з 1 липня 2021 року анонсували зростання пенсій. Щоправда, підвищення наразі отримають не всі.
Міністерка соцполітики Марина Лазебна розповіла, що надбавку у розмірі 100 гривень отримають люди, яким минулого року не робили індексацію пенсій. Загалом це майже пів мільйона українців.
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Ми знаємо цю категорію людей. Коли робили індексацію від березня для 8 мільйонів осіб, я знала, що ще є пів мільйона ось таких людей. Ми для них також визначили щомісячну доплату по 100 гривень,
– наголосила Лазебна.
Кому ще планують підвищити пенсії
- Інвалідам І групи планують підвищити мінімальну пенсію до 2 тисяч гривень.
- Ліквідаторам ЧАЕС з інвалідністю хочуть збільшити пенсію на 40%.
Пенсія в Україні: останні новини
- Верховна Рада повторно відправила на доопрацювання законопроєкт про запровадження загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Це означає, що пенсійних накопичень наразі не буде.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що перехід на отримання пенсій на картки має відбуватися поступово і бути максимально комфортним для людей.