Вже з 1 липня: частині українців пенсію підвищать на 40%

В Україні вже з 1 липня 2021 року анонсували зростання пенсій. Щоправда, підвищення наразі отримають не всі.

Міністерка соцполітики Марина Лазебна розповіла, що надбавку у розмірі 100 гривень отримають люди, яким минулого року не робили індексацію пенсій. Загалом це майже пів мільйона українців.

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Ми знаємо цю категорію людей. Коли робили індексацію від березня для 8 мільйонів осіб, я знала, що ще є пів мільйона ось таких людей. Ми для них також визначили щомісячну доплату по 100 гривень,

– наголосила Лазебна.

Кому ще планують підвищити пенсії

Інвалідам І групи планують підвищити мінімальну пенсію до 2 тисяч гривень.

Ліквідаторам ЧАЕС з інвалідністю хочуть збільшити пенсію на 40%.

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