DCH належить Олександру Ярославському. Про припинення його роботи повідомило джерело на підприємстві.
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Частину Дніпровського металургійного заводу закриють
З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому – завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема серед причин закриття частини заводу:
- невизначеність постачання вугілля з Росії;
- складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв.
"Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним", – повідомили на підприємстві.
Наразі, за словами джерел, точних термінів простою немає. Проте заздалегідь зупинка очікується від одного місяця, а рішення про відновлення роботи залежатиме від кон'юнктури на ринку металопрокату.
Коротко про Дніпровський металургійний завод
- Дніпровський металургійний завод складається з металургійного та коксохімічного блоку. Наразі працює останній.
- Відомо, що у 2017 році він вже припиняв роботу. Це призвело до значних збитків – люди були без роботи, їм не виплачували зарплати. До речі, завод є найстарішим металургійним підприємством Дніпра.
- На початку грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення збільшити строк проведення планової перевірки у Дніпровському металургійному заводі.
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