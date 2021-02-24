50% знижки або безкоштовно: які категорії українців можуть платити за комуналку менше

Джерело:Мінсоцполітики
Наразі в Україні 1,8 мільйона сімей отримують пільги на комуналку. У середньому розмір пільги становить 1,1 тисячі гривні. У Мінсоцполітики зазначили, що частина українців можуть платити лише 50% вартості комунальних послуг.
Як пояснили, на відміну від субсидіантів, ця категорія українців платить за комуналку фіксований відсоток, а в деяких випадках може зовсім безкоштовно користуватися послугами.
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За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, розмір знижки становить від 25 до 100%. Крім того, окремі умови є й для деяких бюджетників, які живуть і працюють у сільській місцевості.
Відтак, на знижку у 25% на комунальні послуги можуть претендувати діти війни.
Зауважимо, що у лютому уряд запровадив виплату компенсації українцям, які користуються електроопаленням. Відтак людям вже перерахували 322 мільйони гривень.