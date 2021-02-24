Наразі в Україні 1,8 мільйона сімей отримують пільги на комуналку. У середньому розмір пільги становить 1,1 тисячі гривні. У Мінсоцполітики зазначили, що частина українців можуть платити лише 50% вартості комунальних послуг.

Як пояснили, на відміну від субсидіантів, ця категорія українців платить за комуналку фіксований відсоток, а в деяких випадках може зовсім безкоштовно користуватися послугами.

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За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, розмір знижки становить від 25 до 100%. Крім того, окремі умови є й для деяких бюджетників, які живуть і працюють у сільській місцевості.

Які знижки можуть отримати українці

Відтак, на знижку у 25% на комунальні послуги можуть претендувати діти війни.

50% знижки на комуналку можуть отримати:

учасники війни;

члени сім'ї загиблих ветеранів;

багатодітні сім'ї;

колишні в'язні концтаборів;

ветерани військової служби, поліції, органів МВС;

ті, хто отримав інвалідність під час військової служби;

батьки та члени сімей тих, хто загинув або зник під час виконання службових обов'язків;

"Чорнобильці" першої та другої категорії.

75% знижка на комуналку передбачена для:

учасників бойових дій;

українців, які у віці до 18 років були в'язнями концтаборів;

Не платити за комуналку можуть:

українці з інвалідністю, яку отримали після війни;

ті, хто до 14 років був в'язнем концтаборів та отримали інвалідність.

Зверніть увагу! Безкоштовно користуватися житлом і не платити за комуналку можуть деякі бюджетні співробітники, які проживають у сільській місцевості.

Зауважимо, що у лютому уряд запровадив виплату компенсації українцям, які користуються електроопаленням. Відтак людям вже перерахували 322 мільйони гривень.