50% знижки або безкоштовно: які категорії українців можуть платити за комуналку менше
Наразі в Україні 1,8 мільйона сімей отримують пільги на комуналку. У середньому розмір пільги становить 1,1 тисячі гривні. У Мінсоцполітики зазначили, що частина українців можуть платити лише 50% вартості комунальних послуг.
Джерело:Мінсоцполітики
Як пояснили, на відміну від субсидіантів, ця категорія українців платить за комуналку фіксований відсоток, а в деяких випадках може зовсім безкоштовно користуватися послугами.
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За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, розмір знижки становить від 25 до 100%. Крім того, окремі умови є й для деяких бюджетників, які живуть і працюють у сільській місцевості.
Які знижки можуть отримати українці
Відтак, на знижку у 25% на комунальні послуги можуть претендувати діти війни.
50% знижки на комуналку можуть отримати:
- учасники війни;
- члени сім'ї загиблих ветеранів;
- багатодітні сім'ї;
- колишні в'язні концтаборів;
- ветерани військової служби, поліції, органів МВС;
- ті, хто отримав інвалідність під час військової служби;
- батьки та члени сімей тих, хто загинув або зник під час виконання службових обов'язків;
- "Чорнобильці" першої та другої категорії.
75% знижка на комуналку передбачена для:
- учасників бойових дій;
- українців, які у віці до 18 років були в'язнями концтаборів;
Не платити за комуналку можуть:
- українці з інвалідністю, яку отримали після війни;
- ті, хто до 14 років був в'язнем концтаборів та отримали інвалідність.
Зауважимо, що у лютому уряд запровадив виплату компенсації українцям, які користуються електроопаленням. Відтак людям вже перерахували 322 мільйони гривень.
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