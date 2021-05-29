Про це повідомив глава ДФС Вадим Мельник. Він також розповів про плани очолити новостворений орган.

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У ДФС розповіли, коли запрацює Бюро економічної безпеки

"25 вересня – це дата, коли БЕБ має розпочати роботу, і наступного дня після цього Державна фіскальна служба припинить існування", – зазначив посадовець.

Він зауважив, що Державна фіскальна служба наразі перебуває в процесі ліквідації. І підтвердив, що планує висувати свою кандидатуру на посаду очільника Бюро економічної безпеки.

Я вважаю себе фахівцем у сфері гарантування економічної безпеки і хочу попросити роботу в цьому питанні,

– підкреслив Вадим Мельник.

Створення Бюро економічної безпеки: що відомо

Верховна Рада 28 січня 2021 року підтримала створення Бюро економічної безпеки. Новий орган буде займатися розслідуванням економічних злочинів. Зараз такі правопорушення розслідують Податкова міліція, СБУ та Нацполіція. Після того, як новостворений орган запрацює, Податкову міліцію в Україні розформують.

У березні 2021 року документ про створення БЕБ підписав президент Володимир Зеленський. А у квітні 2021 року підтримали новостворений орган члени Кабінету Міністрів України.

Згідно з законопроєктом, Бюро економічної безпеки наділяється повноваженнями: