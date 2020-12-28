Бюджетний та реальний прожиткові мінімуми в Україні суттєво відрізняються. Це можна пояснити тим, що у бюджеті використовується занижена величина.

Чесний прожитковий мінімум є більшим щонайменше у 2 рази. Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова, повідомляє Укрінформ.

Актуально Третьякова "хоче подивитися на ФОПа, який сплатив податків на 8 тисяч"

Бюджетний і чесний прожитковий мінімуми в Україні відрізняються, адже в бюджеті використовується занижена величина. Починаючи від 2015 року цей розрив змінився докорінно, і чесний прожитковий мінімум є більший, ніж вдвічі,

– наголосила Третьякова.

Що ще сказала нардепка

Ключовою реформою в Україні має стати повернення у домогосподарства сплачених податків на розмір прожиткового мінімуму на кожну утримувану особу.

Під час роботи над Держбюджетом-2021 активно працювали, щоб зменшити сутності бюджетного та чесного прожиткового мінімумів.

Прожитковий мінімум – "це собівартість проживання однієї людини у домогосподарстві або в родині" і його не можна оподатковувати.

Вже у 2021 році необхідно розробити систему повернення переплачених податків.

Окрім того, парламент планує встановити другу пенсію за накопичувальною системою.