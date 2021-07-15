Бюджетна декларація 2022 – 2024: якими будуть зарплати, пенсії та курс долара

15 липня 2021 , 17:14
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Джерело:

24 канал

Верховна Рада вперше в історії проголосувала за Бюджетну декларацію на 3 роки. Це бачення урядом бюджетної політики України на середньострокову перспективу та основа для формування проєкту держбюджету на наступний рік.

Нардепи підтримали постанову №5765. Документ в цілому схвалили 269 народних депутатів. 

До теми Бюджетна декларація: які пріоритети в України до 2024 року

Рада вперше проголосувала за Бюджетну декларацію

Бюджетна декларація – це документ середньострокового бюджетного планування. Він визначає засади бюджетної політики і показники державного бюджету на середньостроковий період.

Є основою для складання проєкту держбюджету і прогнозів місцевих бюджетів,
– мовиться у постанові.

Що прогнозують на 2022 – 2024 роки

Зарплати 

  • за розрахунками Кабміну, середньомісячна зарплата у 2022 році має зрости до 15 258 гривень;
  •  у 2024 році – до 19 063 гривень.

Курс долара

  • кінець 2021 року – 28,6 гривні, середньорічний – 28 гривень;
  • у 2023 році середньорічний – 28,8 гривні, а на кінець року – 28,9 гривні;
  • у 2024 році – 29,2 гривні і 29,4 грн відповідно.

Пенсія

  • зараз – 1854 гривні, з 1 грудня 2021 року – зросте до 1934 гривні;
  • у 2022 році – на 8,2%, до 2093 гривні;
  • у 2023 році – на 7,3%, до 2246 гривні;
  • у 2024 році – на 7%, до 2403 гривні. 

Податки

  • Документ передбачає зміни до Податкового кодексу.
  • Мовиться про проєкт закону №5600 – він передбачає збільшення податку на ринку нерухомості.
  • Експерт розповів, що нові податки "запустять ланцюгову реакцію для суміжних галузей і економіки в цілому".
  • Його 1 липня Рада ухвалила у першому читанні. 
  • Завдяки прийняттю законопроєкту № 5600, Мінфін очікує, що залучення до бюджету збільшаться орієнтовно на 3 мільярди гривень.

Пріоритетні напрямки Бюджетної декларації в середньостроковому періоді

  • підтримку макроекономічної стабільності;
  • стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами через COVID-19.
  • розвиток малого й середнього бізнесу;
  • посилення обороноздатності і безпеки держави;
  • розвиток агропромислового комплексу;
  • формування чистого та безпечного довкілля, збереження та відновлення екосистем;
  • розвиток адмінпослуг та їх цифровізацію, інформатизацію суспільства, сприяння розвитку ІТ-бізнесу;
  • створення системи соцпідтримки та пенсійного забезпечення населення;
  • розвиток системи соцзахисту ветеранів війни;
  • забезпечення якісної, сучасної і доступної середньої освіти, інклюзивної системи освіти, створення сучасної профосвіти та забезпечення якості вищої освіти;
  • доступ до основних медпослуг.
Зверніть увагу! Декларація – це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проєкт державного бюджету на 2022 рік, розповідають у Мінфіні.

Передісторія ухвалення Бюджетної декларації: коротко

  • Уперше розробили у 2018 році. Його змінили на "Основні напрями бюджетної політики".
  • У 2019 році знову намагались укласти декларацію. У 2020 році уряд також готував документ на 3 роки. 
  • Тільки 31 травня 2021 року Міністерство фінансів України повідомило, що уряд на позачерговому засіданні вперше схвалив Бюджетну декларацію на найближчі 3 роки.
  • Врешті 15 липня 2021 року Рада ухвалила Бюджетну декларацію. 
  • Очільник Мінфіну заявив, що це перший розгляд бюджетної декларації відразу на 3 роки. Глава Мінфіну Сергій Марченко виступив у Раді та заявив, що це "історична подія". 
Автор: Діана Квасневська