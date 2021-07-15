Нардепи підтримали постанову №5765. Документ в цілому схвалили 269 народних депутатів.
До теми Бюджетна декларація: які пріоритети в України до 2024 року
Рада вперше проголосувала за Бюджетну декларацію
Бюджетна декларація – це документ середньострокового бюджетного планування. Він визначає засади бюджетної політики і показники державного бюджету на середньостроковий період.
Є основою для складання проєкту держбюджету і прогнозів місцевих бюджетів,
– мовиться у постанові.
Що прогнозують на 2022 – 2024 роки
Зарплати
- за розрахунками Кабміну, середньомісячна зарплата у 2022 році має зрости до 15 258 гривень;
- у 2024 році – до 19 063 гривень.
Курс долара
- кінець 2021 року – 28,6 гривні, середньорічний – 28 гривень;
- у 2023 році середньорічний – 28,8 гривні, а на кінець року – 28,9 гривні;
- у 2024 році – 29,2 гривні і 29,4 грн відповідно.
Пенсія
- зараз – 1854 гривні, з 1 грудня 2021 року – зросте до 1934 гривні;
- у 2022 році – на 8,2%, до 2093 гривні;
- у 2023 році – на 7,3%, до 2246 гривні;
- у 2024 році – на 7%, до 2403 гривні.
Податки
- Документ передбачає зміни до Податкового кодексу.
- Мовиться про проєкт закону №5600 – він передбачає збільшення податку на ринку нерухомості.
- Експерт розповів, що нові податки "запустять ланцюгову реакцію для суміжних галузей і економіки в цілому".
- Його 1 липня Рада ухвалила у першому читанні.
- Завдяки прийняттю законопроєкту № 5600, Мінфін очікує, що залучення до бюджету збільшаться орієнтовно на 3 мільярди гривень.
Пріоритетні напрямки Бюджетної декларації в середньостроковому періоді
- підтримку макроекономічної стабільності;
- стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами через COVID-19.
- розвиток малого й середнього бізнесу;
- посилення обороноздатності і безпеки держави;
- розвиток агропромислового комплексу;
- формування чистого та безпечного довкілля, збереження та відновлення екосистем;
- розвиток адмінпослуг та їх цифровізацію, інформатизацію суспільства, сприяння розвитку ІТ-бізнесу;
- створення системи соцпідтримки та пенсійного забезпечення населення;
- розвиток системи соцзахисту ветеранів війни;
- забезпечення якісної, сучасної і доступної середньої освіти, інклюзивної системи освіти, створення сучасної профосвіти та забезпечення якості вищої освіти;
- доступ до основних медпослуг.
Передісторія ухвалення Бюджетної декларації: коротко
- Уперше розробили у 2018 році. Його змінили на "Основні напрями бюджетної політики".
- У 2019 році знову намагались укласти декларацію. У 2020 році уряд також готував документ на 3 роки.
- Тільки 31 травня 2021 року Міністерство фінансів України повідомило, що уряд на позачерговому засіданні вперше схвалив Бюджетну декларацію на найближчі 3 роки.
- Врешті 15 липня 2021 року Рада ухвалила Бюджетну декларацію.
- Очільник Мінфіну заявив, що це перший розгляд бюджетної декларації відразу на 3 роки. Глава Мінфіну Сергій Марченко виступив у Раді та заявив, що це "історична подія".