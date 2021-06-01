Що відомо про Декларацію

У Мінфіні розповіли, що у середньостроковому періоді зусилля Уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами у зв’язку із COVID-19.

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Зверніть увагу, що під час розробки Бюджетної декларації були враховані цілі та пріоритети, визначені програмою президента, Програмою діяльності Кабміну та Національною економічною стратегією України до 2030 року.

Основні пріоритети бюджетної політики, визначені Бюджетною декларацією:

посилення обороноздатності та безпеки держави;

розвиток агропромислового комплексу;

формування чистого та безпечного довкілля;

розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація;

посилення енергонезалежності;

створення ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;

забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти;

забезпечення якісного рівня медицини;

підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

Декларація – це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проєкт державного бюджету на 2022 рік, розповідають у Мінфіні.

Бюджетна декларація складається з:

загальних показників доходів і фінансування держбюджету,

загальних граничних показників видатків держбюджету,

розміру мінімальної заробітної плати,

прожиткового мінімуму та інших цілей державної політики.

У Декларації надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України, що стануть ресурсною базою для збільшення доходів держбюджету в середньостроковий період. До Верховної Ради Декларацію подадуть у строк, визначений статтею 33 Бюджетного кодексу.