У бюджеті бракує 3 мільярди доларів до кінця року, – Марченко
Через недовиконання плану по запозиченнях фіскальний розрив у 2020 році становитиме 3 мільярди доларів. Уряд має кілька варіантів дій, як завершити рік, максимально профінансувавши видатки.
Ситуацію з виконанням Держбюджету-2020 прокоментував в інтерв'ю BBC-Україна міністр фінансів Сергій Марченко.
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За його словами, уряд має "план на випадок подій А, Б і В – як діяти, аби завершити 2020 рік так, щоб максимально профінансувати всі видатки, передбачені в бюджеті".
За його словами, ситуація у країні дуже складна. У Мінфіні думають як закрити поточний місяць та фінансувати наступний.
Я не сиджу в рожевих окулярах і не хочу вас обманювати. Так склалося, що значна сума грошей до цього часу нам не надійшла. Мова про більш як 3 мільярди доларів, які були закладені у нас в бюджеті,
– зазначив Марченко.
Україна планувала до кінця 2020 року отримати ще два транші від Міжнародного валютного фонду по 700 мільйонів доларів. Марченко не заперечує, що один з них все ще може надіти. Більше про ситуацію з траншами МВФ читайте тут.
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