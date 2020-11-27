Через недовиконання плану по запозиченнях фіскальний розрив у 2020 році становитиме 3 мільярди доларів. Уряд має кілька варіантів дій, як завершити рік, максимально профінансувавши видатки.

Ситуацію з виконанням Держбюджету-2020 прокоментував в інтерв'ю BBC-Україна міністр фінансів Сергій Марченко.

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За його словами, уряд має "план на випадок подій А, Б і В – як діяти, аби завершити 2020 рік так, щоб максимально профінансувати всі видатки, передбачені в бюджеті".

За його словами, ситуація у країні дуже складна. У Мінфіні думають як закрити поточний місяць та фінансувати наступний.

Я не сиджу в рожевих окулярах і не хочу вас обманювати. Так склалося, що значна сума грошей до цього часу нам не надійшла. Мова про більш як 3 мільярди доларів, які були закладені у нас в бюджеті,

– зазначив Марченко.

Україна планувала до кінця 2020 року отримати ще два транші від Міжнародного валютного фонду по 700 мільйонів доларів. Марченко не заперечує, що один з них все ще може надіти. Більше про ситуацію з траншами МВФ читайте тут.

Зверніть увагу! 26 листопада Кабмін затвердив проєкт Держбюджету на 2021 рік до другого читання. Дефіцит зменшили з 6% ВВП до 5,47% ВВП (з 270 мільярдів гривень у законопроєкті, поданому на перше читання, до 246,4 мільярда гривень). Доходи проєкту бюджету передбачили у розмірі 1,092 трильйона гривень, видатки – 1,328 трильйона. Більше про Держбюджет-2021 читайте за посиланням.