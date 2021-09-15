У Держбюджеті-2022 заклали курс гривні щодо долара: назвали цифру
15 вересня 2021 , 14:36Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Кабінеті міністрів презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік. Зокрема, й визначили курс гривні щодо долара.
Міністр фінансів Сергій Марченко озвучив основні показники головного кошторису країни.
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Курс гривні щодо долара у держбюджеті-2022
Уряд заклав у держбюджет середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 28,6 – 28,7 гривні.
Макропоказники бюджету / Скриншот з відео
Інші показники бюджету
- На медичну галузь планують спрямувати 193 мільярди гривень. У 2021 році було на 31 мільярд менше.
- На освіту – 190 мільярдів гривень, тобто на 21 мільярд більше, ніж цього року.
- На пенсійний фонд – 531 мільярд гривень (на 31 мільярд більше).
- на борону – 5,5% від ВВП.
- Планують, що доходи повинні становити 1277 мільярдів гривень або на 161 мільярд гривень більше, ніж у 2021. Видатки сягатимуть 1465 мільярдів гривень;
- Дефіцит у держбюджеті-2022 закладають на рівні 188 мільярдів гривень. Таким чином він знизиться з 5,5% до 3,5% ВВП.
Що відомо про курс долара щодо гривні
- Приміром, станом на 13 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 26,67 гривні. Це становило на 5 копійок менше, ніж в попередній банківський день.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США до кінця 2021 року буде залишатися в межах 27,98 гривні.
- До речі, уряд заклав до держбюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Окрім того, у бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року гривня впаде до 28,60 гривні.