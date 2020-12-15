Верховна Рада України на засіданні 15 грудня таки ухвалила в цілому державний бюджет на 2021 рік. За головний кошторис країни проголосували 289 нардепів.

Курс гривні щодо долара у бюджеті – 29,01

Уряд заклав у держбюджет середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 29 гривень 10 копійок. Про це інформує 24 канал.

Важливо Рада схвалила Держбюджет-2021: основні цифри

Раніше Кабінет Міністрів погодив цей показник з Національним банком України.

Що казали про курс у 2021 році у МВФ

Курс, закладений у головному кошторисі, – досить песимістичний. Адже раніше у Міжнародному валютному фонді прогнозували, що українська валюта втримається на рівні 28,12 гривні за долар.

Згідно з прогнозами Міністерства економіки України на 2021 – 2023 роки, наприкінці наступного року курс опуститься до 28,8 гривні за одиницю американської валюти.

Яким був курс долара у 2020 році

У березні 2020 року 1 долар в Україні коштував 24,5 гривні.

Проте на ситуацію значно вплинула пандемія. Вже через місяць після початку карантину, у квітні, українці купували американську валюту за 28 гривень.

До кінця весни гривня почала зміцнюватися, однак вже в липні долар знову подорожчав. Це було пов'язано зі скандалами навколо НБУ.

Загалом від початку карантину і до початку листопада ціна долара постійно коливається в межах 28 – 28,6 гривні.

Станом на 15 грудня вартість 1 долара, згідно з курсом НБУ, становить 27,87 гривні.



Як змінювалась валюта за часів незалежності України / Інфографіка 24 каналу

Головне про ухвалення Держбюджету-2021

За проєкт державного бюджету на 2021 рік 15 грудня проголосували 289 народних обранців. Проти були 37 парламентарів. Утримались – 16. Жодного голосу не віддали представники "Європейської Солідарності", "Голосу" та ОПЗЖ.

Основні цифри:

Доходи Держбюджету-2021 – 1 092 мільярди гривень,

Видатки Держбюджету-2021 – 1 347 мільярдів гривень

Дефіцит Держбюджету-2021 – 246,6 мільярда гривень.

Мінімальна зарплата у 2021 році збільшиться до 6 тисяч гривень з 1 січня та 6,5 тисячі – з 1 грудня.

Мінімальна пенсія зросте на 165 гривень і становитиме 1 934 гривні – з 1 грудня 2021.

Прожитковий мінімум на одну людину у розрахунку на місяць з 1 січня 2021 року становитиме 2 189 гривень, з 1 липня – 2 294 гривні, з 1 грудня – 2 393 гривні.

Основні цифри бюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу