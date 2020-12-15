Який курс гривні щодо долара заклали у Держбюджет-2021
Верховна Рада України на засіданні 15 грудня таки ухвалила в цілому державний бюджет на 2021 рік. За головний кошторис країни проголосували 289 нардепів.
Курс гривні щодо долара у бюджеті – 29,01
Уряд заклав у держбюджет середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 29 гривень 10 копійок. Про це інформує 24 канал.
Важливо Рада схвалила Держбюджет-2021: основні цифри
Раніше Кабінет Міністрів погодив цей показник з Національним банком України.
Що казали про курс у 2021 році у МВФ
Курс, закладений у головному кошторисі, – досить песимістичний. Адже раніше у Міжнародному валютному фонді прогнозували, що українська валюта втримається на рівні 28,12 гривні за долар.
Згідно з прогнозами Міністерства економіки України на 2021 – 2023 роки, наприкінці наступного року курс опуститься до 28,8 гривні за одиницю американської валюти.
Яким був курс долара у 2020 році
- У березні 2020 року 1 долар в Україні коштував 24,5 гривні.
- Проте на ситуацію значно вплинула пандемія. Вже через місяць після початку карантину, у квітні, українці купували американську валюту за 28 гривень.
- До кінця весни гривня почала зміцнюватися, однак вже в липні долар знову подорожчав. Це було пов'язано зі скандалами навколо НБУ.
- Загалом від початку карантину і до початку листопада ціна долара постійно коливається в межах 28 – 28,6 гривні.
- Станом на 15 грудня вартість 1 долара, згідно з курсом НБУ, становить 27,87 гривні.
Як змінювалась валюта за часів незалежності України / Інфографіка 24 каналу
Головне про ухвалення Держбюджету-2021
За проєкт державного бюджету на 2021 рік 15 грудня проголосували 289 народних обранців. Проти були 37 парламентарів. Утримались – 16. Жодного голосу не віддали представники "Європейської Солідарності", "Голосу" та ОПЗЖ.
Основні цифри:
- Доходи Держбюджету-2021 – 1 092 мільярди гривень,
- Видатки Держбюджету-2021 – 1 347 мільярдів гривень
- Дефіцит Держбюджету-2021 – 246,6 мільярда гривень.
- Мінімальна зарплата у 2021 році збільшиться до 6 тисяч гривень з 1 січня та 6,5 тисячі – з 1 грудня.
- Мінімальна пенсія зросте на 165 гривень і становитиме 1 934 гривні – з 1 грудня 2021.
- Прожитковий мінімум на одну людину у розрахунку на місяць з 1 січня 2021 року становитиме 2 189 гривень, з 1 липня – 2 294 гривні, з 1 грудня – 2 393 гривні.
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