Бюджет у 2020 році перевищив очікування по дохідності. Як запевняє прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це сталось попри те, що у березні відставання по доходах сягало 40 мільярдів гривень.

Податкові органи перевиконали план на 60 мільярдів

За словами Шмигаля, збільшення доходів стало можливим завдяки ефективній боротьбі з різними схемами. Про це глава уряду України написав у телеграмі.

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Таким чином, податкові органи передали до бюджету на 60 мільярдів в українській валюті більше, ніж очікували.

Надходження від приватизації цьогоріч склали 2,5 мільярда гривень. Це більше, ніж надходження 2018-го та 2019-го років разом узятих,

– повідомив Шмигаль.

Мільярди інвестицій, додав прем'єр, залучили в українську економіку завдяки концесії двох українських портів.

У Мінфіні прогнозували перевиконання дохідної частини бюджету

Раніше Шмигаль повідомляв, що до 26 грудня Держбюджет-2020 виконали на 100%. У Мінфіні прогнозували, що за підсумками поточного року дохідний план бюджету буде перевиконано на 13 мільярдів гривень.