Бюджет отримав 108 мільйонів за першу букмекерську ліцензію

9 березня 2021 , 17:44
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Джерело:

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

До бюджету надійшли 108 мільйонів гривень за першу букмекерську ліцензію. "ПАРІМАТЧ" заплатило за організацію та проведення діяльності.

Інформацію підтвердили у Держказначействі.

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У комісії зауважили, що наразі це перша ліцензія, що отримали для проведення букмекерської діяльності.

Що відомо про першу ліцензію

  • Комісія видала першу ліцензію букмекерам 2 березня.
  • Організатор мав заплатити за неї протягом 10 днів, а тоді розпочинати роботу.

Легалізація грального бізнесу: що треба знати

  • Верховна Рада ухвалила закон про гральний бізнес в липні 2020 року.
  • 11 серпня документ підписав президент Володимир Зеленський.
  • Закон легалізував деякі азартні ігри та запровадив кримінальну відповідальність за їх організацію без ліцензії.
  • До речі, ініціатива дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають 3, 4 або 5 зірок.
  • Резиденти держави-агресора гральний бізнес на території України мати не можуть.
  • Від видачі найпершої ліцензії на гральний бізнес у лютому 2021 року бюджет отримав 23,4 мільйона гривень. Це менше, ніж очікували.


Гральний бізнес в Україні / Інфографіка 24 каналу