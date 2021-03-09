Бюджет отримав 108 мільйонів за першу букмекерську ліцензію

До бюджету надійшли 108 мільйонів гривень за першу букмекерську ліцензію. "ПАРІМАТЧ" заплатило за організацію та проведення діяльності.
Інформацію підтвердили у Держказначействі.
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У комісії зауважили, що наразі це перша ліцензія, що отримали для проведення букмекерської діяльності.
Що відомо про першу ліцензію
- Комісія видала першу ліцензію букмекерам 2 березня.
- Організатор мав заплатити за неї протягом 10 днів, а тоді розпочинати роботу.
- Верховна Рада ухвалила закон про гральний бізнес в липні 2020 року.
- 11 серпня документ підписав президент Володимир Зеленський.
- Закон легалізував деякі азартні ігри та запровадив кримінальну відповідальність за їх організацію без ліцензії.
- До речі, ініціатива дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають 3, 4 або 5 зірок.
- Резиденти держави-агресора гральний бізнес на території України мати не можуть.
- Від видачі найпершої ліцензії на гральний бізнес у лютому 2021 року бюджет отримав 23,4 мільйона гривень. Це менше, ніж очікували.
Гральний бізнес в Україні / Інфографіка 24 каналу