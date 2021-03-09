До бюджету надійшли 108 мільйонів гривень за першу букмекерську ліцензію. "ПАРІМАТЧ" заплатило за організацію та проведення діяльності.

Інформацію підтвердили у Держказначействі. Читайте також Рада хоче знизити податки для операторів азартних ігор У комісії зауважили, що наразі це перша ліцензія, що отримали для проведення букмекерської діяльності. Що відомо про першу ліцензію Комісія видала першу ліцензію букмекерам 2 березня.

Організатор мав заплатити за неї протягом 10 днів, а тоді розпочинати роботу. Легалізація грального бізнесу: що треба знати Верховна Рада ухвалила закон про гральний бізнес в липні 2020 року.

11 серпня документ підписав президент Володимир Зеленський.

Закон легалізував деякі азартні ігри та запровадив кримінальну відповідальність за їх організацію без ліцензії.

До речі, ініціатива дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають 3, 4 або 5 зірок.

Резиденти держави-агресора гральний бізнес на території України мати не можуть.

Від видачі найпершої ліцензії на гральний бізнес у лютому 2021 року бюджет отримав 23,4 мільйона гривень. Це менше, ніж очікували.

Гральний бізнес в Україні / Інфографіка 24 каналу