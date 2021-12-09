Бюджет має чіткі пріоритети, – Марченко про головний кошторис України на 2022 рік

Верховна Рада остаточно схвалила бюджет України на 2022 рік. Водночас проєкт головного кошторису країни має чітко визначені пріоритети.

Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, у бюджеті на 2022 рік – суттєва частка капітальних видатків.

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Зокрема, глава Міністерства фінансів зауважив, що у бюджеті є важливі рішення щодо збільшення грошей на медицину – зарплати медикам зростуть.

Вперше, напевно, за мою практику підготовки бюджетів, цей – має чітко сформовані пріоритети,

– сказав Сергій Марченко.

Найбільша частка на інфраструктуру

Крім медицини, оборони, ветеранів АТО та студентів, мовитиметься також про інфраструктуру, зазначив міністр.

Бюджет вперше за 10 років має досить суттєву частку капітальних видатків – це кошти, які вкладатимуть в інфраструктуру:

дороги;

залізницю, Урзалізницю зокрема;

розвиток аеропортової інфраструктури;

"Велику реставрацію";

"Велике будівництво" в цілому (створення спортивних майданчиків, об'єктів, басейнів).

На все, що будує держава, фактично передбачені суттєві 140 мільярдів гривень, зазначив Сергій Марченко. Це найбільша частка за останніх 10 років. У відсотках.

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"Проте якщо брати абсолютну суму, це найбільша частка не тільки за 10 років, а й в принципі, напевно, за попередні періоди. Тому що у нас бюджети ростуть, і частка, і суми ростуть. Тому вони найбільші", – додав міністр фінансів.

Держбюджет на 2022 рік: коротко

2 грудня Верховна Рада остаточно підтримала проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік. "За" проголосували 268 народних депутатів.

До другого читання законопроєкту Кабмін збільшив доходи та витрати держбюджету.

Пріоритети у бюджеті залишились ті самі: зростання зарплат медиків, забезпечення житлом учасників АТО, збільшення стипендій, цифровізація.

Рада схвалила бюджет-2022: дивіться відео



