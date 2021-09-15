Кабмін затвердив проєкт Держбюджету-2022: основні цифри

Уряд під час чергового засідання 15 вересня розглянув проєкт Державного бюджету на 2022 рік. Головні цифри оприлюднив прем'єр Денис Шмигаль.

Ще раніше Шмигаль запевнив, що документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації. Вона розрахована на 3 роки.

До теми Уряд направить до парламенту проєкт Держбюджету на 2022 рік

За словами українського прем'єра, основні макроекономічні параметри Держбюджету будуть наступними:

зменшення дефіциту бюджету до 3,5%,

зменшення державного боргу,

зростання зарплат,

стабільний курс гривні,

зниження інфляції,

рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП.

Головні показники Держбюджету-2022

Медична галузь – 197,2 мільярди гривень;

Освіта – 185,6 мільярдів гривень;

Пенсійний фонд – 531 мільярд гривень;

Соціальний захист – 320 мільярдів гривень;

Оборона – 319,4 мільярда гривень;

Культура – 13,5 мільярда гривень;

Спорт – 11,3 мільярда гривень;

Будівництво доріг – 124 мільярди гривень.

Шмигаль повідомив, що проєкт Державного бюджету на 2022 рік передбачає зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.

Основні цифри Держбюджету / Скриншот з трансляції засідання уряду

Згідно з проєктом Держбюджету, у 2022 році:

доходи повинні становити 1277 мільярдів гривень , що на 161 мільярд гривень більше в порівнянні з цим роком;

повинні становити , що на 161 мільярд гривень більше в порівнянні з цим роком; видатки становитимуть 1465 мільярдів гривень;

становитимуть дефіцит держбюджету у 2022 році становить 188 мільярдів гривень та знизиться з 5,5% до 3,5% ВВП;

держбюджету у 2022 році становить та знизиться з 5,5% до 3,5% ВВП; державний борг – 2,7 мільярда гривень.

Макропоказники

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, середній курс гривні до долара – 28,6 – 28,7 гривні за долар.

Очікується, що номінальний ВВП України складе 5368,7 мільярда гривень, середньомісячна зарплата 15 258 гривень, рівень безробіття – 8,5%.



Основні макропоказники / Скриншот з трансляції засідання Кабміну



Пріоритетні напрямки Держбюджету / Скриншот з трансляції засідання Кабміну

Тепер проєкт бюджету на 2022 рік передадуть на реєстрацію у Верховну Раду.

Що відомо про Держбюджет-2022

Ще на початку вересня у Мінфіні розповіли про плани щодо зведеного бюджету на 2022 рік. Заявили, що підготовка Держбюджету-2022 здійснюється в умовах обмеженого фінансового ресурсу.

8 вересня Шмигаль заявив, що це буде збалансований та реалістичний проєкт із чітко визначеними пріоритетами: обороноздатність, розвиток медичної сфери, освіта, інфраструктура, соціальні програми.

Він також додав, що Кабмін направить до Верховної Ради проєкт Держбюджету на 2022 рік 15 вересня – в останній дозволений Бюджетним кодексом день.



Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу