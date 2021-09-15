Ще раніше Шмигаль запевнив, що документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації. Вона розрахована на 3 роки.

До теми Уряд направить до парламенту проєкт Держбюджету на 2022 рік

За словами українського прем'єра, основні макроекономічні параметри Держбюджету будуть наступними:

зменшення дефіциту бюджету до 3,5%,

зменшення державного боргу,

зростання зарплат,

стабільний курс гривні,

зниження інфляції,

рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП.

Головні показники держбюджету-2022

Медична галузь – 193 мільярди гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році);

Освіта – 190 мільярдів гривень (на 21 мільярд більше, ніж у 2021 році);

Пенсійний фонд – 531 мільярд гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році);

Оборона – 5,5% від ВВП;

Культура – 13,5 мільярда гривень;

Спорт – 11,3 мільярда гривень;

Будівництво доріг – понад 120 мільярдів гривень.

Шмигаль повідомив, що проєкт Державного бюджету на 2022 рік передбачає зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.

Основні цифри держбюджету / Скриншот з трансляції засідання уряду

Згідно з проєктом держбюджету, у 2022 році:

доходи повинні становити 1277 мільярдів гривень , що на 161 мільярд гривень більше в порівнянні з цим роком;

повинні становити , що на 161 мільярд гривень більше в порівнянні з цим роком; видатки становитимуть 1465 мільярдів гривень;

становитимуть дефіцит держбюджету у 2022 році становить 188 мільярдів гривень та знизиться з 5,5% до 3,5% ВВП;

держбюджету у 2022 році становить та знизиться з 5,5% до 3,5% ВВП; державний борг – 2,7 мільярда гривень.

Макропоказники

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченка, зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, середній курс гривні до долара – 28,6 – 28,7 гривні за долар.

Очікується, що номінальний ВВП України складе 5368,7 мільярда гривень, середньомісячна зарплата 15 258 гривень, рівень безробіття – 8,5%.



Основні макропоказники / Скриншот з трансляції засідання Кабміну



Пріоритетні напрямки держбюджету / Скриншот з трансляції засідання Кабміну

Тепер проєкт бюджету на 2022 рік передадуть на реєстрацію у Верховну Раду.

Що відомо про держбюджет-2022