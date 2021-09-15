Ще раніше Шмигаль запевнив, що документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації. Вона розрахована на 3 роки.
До теми Уряд направить до парламенту проєкт Держбюджету на 2022 рік
За словами українського прем'єра, основні макроекономічні параметри Держбюджету будуть наступними:
- зменшення дефіциту бюджету до 3,5%,
- зменшення державного боргу,
- зростання зарплат,
- стабільний курс гривні,
- зниження інфляції,
- рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП.
Головні показники держбюджету-2022
- Медична галузь – 193 мільярди гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році);
- Освіта – 190 мільярдів гривень (на 21 мільярд більше, ніж у 2021 році);
- Пенсійний фонд – 531 мільярд гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році);
- Оборона – 5,5% від ВВП;
- Культура – 13,5 мільярда гривень;
- Спорт – 11,3 мільярда гривень;
- Будівництво доріг – понад 120 мільярдів гривень.
Шмигаль повідомив, що проєкт Державного бюджету на 2022 рік передбачає зростання заробітних плат для медичних працівників, збільшення стипендій для студентів навчальних закладів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.
Основні цифри держбюджету / Скриншот з трансляції засідання уряду
Згідно з проєктом держбюджету, у 2022 році:
- доходи повинні становити 1277 мільярдів гривень, що на 161 мільярд гривень більше в порівнянні з цим роком;
- видатки становитимуть 1465 мільярдів гривень;
- дефіцит держбюджету у 2022 році становить 188 мільярдів гривень та знизиться з 5,5% до 3,5% ВВП;
- державний борг – 2,7 мільярда гривень.
Макропоказники
Як розповів міністр фінансів Сергій Марченка, зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, середній курс гривні до долара – 28,6 – 28,7 гривні за долар.
Очікується, що номінальний ВВП України складе 5368,7 мільярда гривень, середньомісячна зарплата 15 258 гривень, рівень безробіття – 8,5%.
Основні макропоказники / Скриншот з трансляції засідання Кабміну
Пріоритетні напрямки держбюджету / Скриншот з трансляції засідання Кабміну
Тепер проєкт бюджету на 2022 рік передадуть на реєстрацію у Верховну Раду.
Що відомо про держбюджет-2022
- Ще на початку вересня у Мінфіні розповіли про плани щодо зведеного бюджету на 2022 рік. Заявили, що підготовка держбюджету-2022 здійснюється в умовах обмеженого фінансового ресурсу.
- 8 вересня Шмигаль заявив, що це буде збалансований та реалістичний проєкт із чітко визначеними пріоритетами: обороноздатність, розвиток медичної сфери, освіта, інфраструктура, соціальні програми.
- Він також додав, що Кабмін направить до Верховної Ради проєкт Держбюджету на 2022 рік 15 вересня – в останній дозволений Бюджетним кодексом день.