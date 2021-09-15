Окрім того, у головному кошторисі країни передбачені додаткові виплати та індексації для деяких пенсіонерів. Загалом розмір видатків з держбюджету для Пенсійного фонду у 2022 році становитиме 531 мільярд гривень.

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Як зростатиме мінімальна пенсія у 2022 році

Мінімальна пенсія прикріплена до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 грудня 2021 року – 1 934 гривень;

З 1 липня 2022 року – 2 027 гривень;

З 1 грудня 2022 року – 2 093 гривні.

Зазначимо, що наразі мінімальна пенсія становить 1 854 гривні.

Які витрати передбачили на пенсії

Індексація пенсій з 1 березня – 28,2 мільярда гривень;

Доплата до пенсій військовослужбовцям – 10,6 мільярда гривень;

Перерахунок пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2,5 мільярда гривень;

Індексація компенсаційних виплат 75 – 80-річним пенсіонерам – 1,5 мільярда гривень;

Доплата до пенсії особам з інвалідністю І групи – 146,7 мільйона гривень.

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